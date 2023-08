Calzedonia investe nel mondo degli yacht di lusso con l’acquisizione di Cantiere del Pardo

Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Calzedonia ha commentato: “Negli anni Calzedonia ha dimostrato di saper crescere costantemente. Partita come un’azienda che si occupava solo di un prodotto, si è sviluppata in un gruppo attivo in molti mercati e con molti marchi.

A realtà consolidate da tempo come Calzedonia, Intimissimi e Tezenis si sono aggiunti successi recenti come Intimissimi Uomo, Falconeri, Signorvino e Atelier Emè. Nuove sfide sono ora Antonio Marras e Cantiere del Pardo. Fattori comuni sono un amore tipicamente italiano per il prodotto, assieme a forti investimenti in produzione, distribuzione e comunicazione”.