Evergrande dichiara fallimento. Ora si teme l’effetto domino

La storia della crisi di Evergrande

La crisi dell’immobiliare cinese fa sempre più paura.ha dichiarato bancarotta e ha richiesto la protezione dai creditori negli Usa, in un tribunale di Manhattan, secondo il capitolo 15 del codice fallimentare, che protegge le società non statunitensi in fase di ristrutturazione dai creditori che vogliono fare causa o bloccarle i beni negli Stati Uniti. La società chiede il riconoscimento dei colloqui di ristrutturazione in corso a Hong Kong, nelle Isole Cayman e nelle Isole Vergini britanniche.

Il tracollo di Evergrande arriva in un momento già critico per il settore immobiliare cinese. Dall’inizio della crisi del debito, a metà 2021, fino a oggi, le società che rappresentavano il 40% delle vendite di case in Cina sono fallite. La società, oggi simbolo della crisi dell’immobiliare in Cina, un tempo era la seconda del settore per fatturato nel paese. Nel 2021 sono arrivati i problemi di insolvenza a causa del forte indebitamento, scatenando una crisi nell’economia cinese che dura ancora oggi.

La situazione negli ultimi giorni è precipitata ulteriormente. Prima il crollo delle azioni di Country Garden Holdings (azienda immobiliare cinese che il 14 agosto ha perso il 17,4% del suo valore alla borsa di Hong Kong) e adesso il fallimento di Evergrande che alla fine dello scorso anno aveva in passività circa 2.437 miliardi di yuan (340 miliardi di dollari), circa il 2% del pil cinese.

Il rischio effetto domino

Il rischio adesso è l’effetto domino e c’è il timore che i problemi nel settore immobiliare possano diffondersi anche ad altri settori dell’economia del paese. Ma la crisi, che il presidente americano Biden ha definito “una bomba a orologeria”, potrebbe estendersi anche nel resto del mondo.

Dopo il default del 2021, il mese scorso Evergrande ha dichiarato di aver perso 81 miliardi di dollari degli azionisti tra il 2021 e il 2022. La società ha dunque presentato all’inizio di quest’anno un piano di ristrutturazione da circa 20 miliardi di dollari di debito offshore, dichiarando che avrebbe fatto del suo meglio “per ripristinare un sano ecosistema di capitale e affari, riparare la sua struttura del capitale e stabilizzare le sue operazioni commerciali“.

