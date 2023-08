Andrea Bocelli Foundation ha inaugurato il coro delle voci bianche al Rione Sanità di Napoli

Inaugurato il progetto “Abf voices of Italy – Napoli”, attraverso cui l’vuole supportare i talenti e offrire un’opportunità educativa di alta qualità, valorizzando le risorse del territorio per realizzare un nuovo spazio educativo, vocazionale, aperto ed inclusivo.

L’iniziativa si propone di “restituire la voce a bambine e bambine, ragazze e ragazzi” e anche di offrire una nuova possibilità di crescita personale, coltivando le proprie attitudini musicali e canore e grazie al team multidisciplinare formato da educatori, psicologi, musicisti locali. Il progetto si fonda su programma formativo integrato che vede la pratica vocale inserita all’interno di una più ampia cornice educativa, finalizzata all’acquisizione, lo sviluppo ed il consolidamento di competenze socio-emotive e trasversali.

Andrea Bocelli Foundation: la sede del coro nel Rione Sanità

Il coro stabilisce la sua sede presso “Cristallini 73” a Rione Sanità, spazio “messo a disposizione dal partner di progetto locale Fondazione di Comunità San Gennaro, ed è composto da 42 coristi di età compresa tra i 6 e 16 anni, provenienti da famiglie che vivono nel territorio. “La scelta e l’impegno di ABF qui nel Rione Sanità – afferma il presidente Pasquale Calemme – rafforza il cammino di una comunità che ha puntato ad uno sviluppo centrato sulla forza trasformativa della cultura, sull’empowerment educativo e la tessitura di legami ispirati dalla fiducia e dall’apertura accogliente”.

Il progetto “ABF Voices of Italy– Napoli” fa parte del programma “Abf Voices of” ideato da Abf al fine di promuovere occasioni di empowerment attraverso la creazione di cori in contesti di svantaggio sociale, economico, culturale. Abf lavora per introdurre la musica come linguaggio innovativo per permettere ai giovani di crescere in armonia e di avere occasioni di esibirsi e di avvicinarsi al mondo dell’arte e della cultura.

La collaborazione con Fondazione San Gennaro e il progetto “ABF Voices of” in un contesto come Rione Sanità offrono l’occasione per lavorare allo stesso tempo sul potenziamento delle competenze dei bambini attraverso la musica, dei giovani del team locale attraverso la formazione e l’internazionalizzazione, e della comunità attraverso la riqualificazione degli spazi di Cristallini 73.

