Chi sono i miliardari più ricchi del settore energetico. Massimo Moratti unico italiano in classifica

Chi sono i più ricchi

Il futuro delsarà obbligatoriamente nelle rinnovabili. Lo sanno le istituzioni globali, che si sono poste degli obiettivi di decarbonizzazione da raggiungere nei prossimi anni, e lo sanno anche le imprese, per le quali la sostenibilità non è solo una scelta etica, ma una condizione necessaria per essere competitive. Tuttavia, i miliardari più ricchi dell’energia sono ancora legati al business dei combustibili fossili.

Secondo la classifica in tempo reale di Forbes, il miliardario più ricco del settore energetico è Low Tuck Kwong, conosciuto come il re del Carbone. Originario di Singapore, ha costruito la sua fortuna in Indonesia, dove è andato a cercare fortuna nel 1972, a 22 anni. Dopo avere raggiunto il successo nel settore edile, ha acquistato la prima miniera nel 1997 e in seguito ha fondato Bayan Resources, società di estrazione del carbone, di cui è anche presidente. Controlla anche l’impresa di energie rinnovabili Metis Energy. Con un patrimonio stimato in 24,7 miliardi di dollari, occupa la 62esima posizione della classifica generale dei miliardari di Forbes.

Il secondo uomo più ricco del settore è il russo Leonid Mikhelson, presidente e fondatore dell’azienda produttrice di gas naturale Novatek. Nel suo portafoglio c’è anche una partecipazione nel gruppo petrolchimico Taif. Come gran parte degli oligarchi russi, nell’aprile del 2022 Mikhelson è stato colpito dalle sanzioni di Stati Uniti e Regno Unito ed è stato costretto a trasferire parte delle sue ricchezze alla figlia Victoria. Occupa la posizione 76 nella classifica dei miliardari di Forbes, con un patrimonio di 21,6 miliardi di dollari.

Un altro russo chiude il podio. Si tratta di Vagit Alekperov, ex viceministro per la supervisione dell’industria petrolifera dell’Unione Sovietica. Alekperov è stato anche presidente di Lukoil, la più grande compagnia petrolifera privata del Paese. Nel 2022, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, è stato sanzionato dal Regno Unito e ha lasciato la carica, ma possiede ancora il 30% della società. Ha un patrimonio stimato in 20,5 miliardi di dollari e occupa la posizione 81 della classifica di Forbes.

Il primo miliardario ‘virtuoso’

Il primo miliardario presente nella lista che non ha costruito la sua fortuna con i combustibili fossili è il cinese Pei Zhenhua, al 13esimo posto tra i più ricchi del settore energetico e 253esimo nella classifica generale di Forbes. La sua ricchezza deriva dalla sua partecipazione in Contemporary Amperex, azienda specializzata nella produzione di batterie agli ioni di litio per autoveicoli elettrici e sistemi di accumulo di energia. Il suo patrimonio è stimato in 8,4 miliardi di dollari.

L’unico miliardario italiano dell’energia

L’unico miliardario italiano che opera nel settore dell’energia è Massimo Moratti. Forse più conosciuto per essere stato proprietario e presidente dell’Inter dal 1995 al 2013, Moratti è il maggiore azionista di Saras, la più grande raffineria di petrolio del nostro Paese, fondata dal padre, Angelo, nel 1962. Possiede il 20% dell’azienda, che ha un impianto di gassificazione di combustibili liquidi, un parco eolico in Sardegna e stazioni di servizio, principalmente in Spagna. Con un patrimonio di 1,6 miliardi di dollari, occupa la 74esima posizione della classifica dei miliardari del settore energetico e la numero 1.785 di quella generale.

La classifica

Di seguito la classifica dei primi dieci miliardari del settore energetico e la posizione occupata dall’unico italiano. Tutte le cifre sono in dollari. I dati sono aggiornati alle 16 di venerdì 18 agosto 2023.

1 | Low Tuck Kwong

Paese: Singapore

Patrimonio: 24,7 miliardi

2 | Leonid Mikhelson e famiglia

Paese: Russia

Patrimonio: 21,6 miliardi

3 | Vagit Alekperov

Paese: Russia

Patrimonio: 20,5 miliardi

4 | Harold Hamm e famiglia

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 18,5 miliardi

4 | Gennady Timchenko

Paese: Russia

Patrimonio: 18,5 miliardi

6 | George Kaiser

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 13,8 miliardi

7 | Mikhail Fridman

Paese: Russia

Patrimonio: 12,6 miliardi

8 | Sarath Ratavanadi

Paese: Tailandia

Patrimonio: 11,4 miliardi

9 | Jeffery Hildebrand

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 11,1 miliardi

10 | Autry Stephens

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 10 miliardi

74 | Massimo Moratti

Paese: Italia

Patrimonio: 1,6 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.