Clinique La Prairie lancia il programma Detox Reset per l’autoguarigione del corpo

Eliminare le tossine e attivare la capacità di autoguarigione del corpo, aumentare l’energia, ritrovare l’equilibrio interiore, avviare uno stile di vita più sano: possono sembrare traguardi impossibili. Eppure a Montreaux, sul lago di Ginevra, esiste una clinica del benessere di fama mondiale dove quasi tutto è possibile. Si tratta di Clinique La Prairie, che, nel segno della longevità, ha lanciato il programma Detox Reset, un viaggio trasformativo di crescita interiore, disintossicazione e benessere. Ecco cosa ci ha raccontato il ceo, Simone Gibertoni.

Qual è il target dei clienti e quali i programmi più richiesti?

Prima della pandemia, la nostra clientela era composta da europei, asiatici e statunitensi/latinoamericani, e mediorientali per il 30% ciascuno. Negli ultimi tre anni, gli europei sono diventati il 60% e tra i nostri programmi più richiesti c’è il Revitalisation: la quintessenza della longevità, con particolare attenzione all’immunità e alla rigenerazione cellulare. Stiamo lanciando il nuovo Platinum Revitalisation, che offre il più alto livello di personalizzazione medica e un servizio di ospitalità senza precedenti. Oggi assistiamo a una crescente domanda di programmi detox: lo stress, gli alimenti con pesticidi, il consumo eccessivo e certi stili di vita ci espongono a tossine che compromettono le capacità rigenerative del nostro organismo. Il nostro programma Master Detox è molto richiesto perché contrasta i processi infiammatori.

In cosa consiste la collezione Holistic Health? Perché è innovativa?

Holistic Health, la nostra collezione di longevity supplements, ha quattro routine: age-defy, balance, energy e purity, sviluppate dai nostri esperti di lifescience. Ogni prodotto coniuga il potenziamento delle difese immunitarie, la gestione dello stress, l’azione anti-infiammatoria, il ringiovanimento e la longevità cellulare, in un complesso di ingredienti denominato Holistic Complex, 100% vegani. Abbiamo appena aperto da Harrod’s a Londra e inaugurato la nostra prima boutique monomarca presso il Marina Bay Sands di Singapore. Stiamo sviluppando il marchio a livello globale.

State aprendo in tutto il mondo. Qual è la vostra strategia?

I modelli di sviluppo sono due: longevity hub ed health resort. I primi sono hub dedicati al benessere e alla longevità, spesso realizzati in collaborazione con importanti marchi alberghieri. L’obiettivo è aprirne 40 in tutto il mondo. I secondi saranno invece destination resort che manterranno l’esclusività di Clinique La Prairie Montreux e del nostro Clp Longevity Method. Situati in luoghi straordinari, combinano la scienza preventiva e la genetica/epigenetica con piani di benessere, stile di vita e nutrizione. Offriranno tutti i nostri programmi premium, meno il programma Revitalisation, che resta un’esclusiva di Montreux. Puntiamo ad aprire 10 health resort in tutto il mondo.

Dove avete aperto e quali saranno i progetti futuri?

Abbiamo inaugurato tre Longevity Hub a Doha, Bangkok e Madrid. Taipei è in arrivo a ottobre e Dubai a dicembre. I nostri due principali progetti di health resort sono ad Anji, in Cina, per il 2024, e ad Amaala, in Arabia Saudita, per il 2026.

