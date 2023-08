Finisce l’impero di Re Roger: Novak Djokovic è ora il tennista più pagato al mondo

Dal 2007 Roger Federer era in maniera incontrastata il tennista più pagato al mondo. Tuttavia, pur continuando a incassare circa 95 milioni di dollari l’anno, a causa del suo ritiro – concretizzatosi lo scorso settembre -, ha permesso a uno dei suoi più vecchi rivali di indossare la corona di tennista più pagato al mondo in termini di guadagni. C’è però già un nuovo possibile erede pronto a conquistare lo scettro.

Novak Djokovic è il nuovo numero uno dei tennisti più pagati al mondo secondo l’ultima tradizionale classifica di Forbes, grazie ai 38,4 milioni di dollari guadagnati negli ultimi dodici mesi (al lordo delle tasse e delle commissioni per gli agenti). Nessun altro giocatore attivo, infatti, è riuscito a eguagliare i suoi introiti conquistati sul campo (13,4 milioni di dollari derivanti dai premi) o fuori dal campo (si parla di circa 25 milioni di dollari derivanti dai contratti di sponsorizzazione, compensi per apparizioni e redditi da licenze e cimeli sportivi).

Attenzione però. Perché Carlos Alcaraz, che ha battuto Djokovic nell’epica finale di Wimbledon dello scorso luglio – conquistando così il suo secondo titolo del Grande Slam – non è molto distante dal campione serbo. Il 20enne fenomeno spagnolo ha infatti incassato 31,4 milioni di dollari nei dodici mesi precedenti, di cui 11,4 milioni di dollari in campo e una cifra stimata di 20 milioni di dollari al di fuori, piazzandosi al secondo posto. Si tratta di un’importante crescita rispetto allo scorso anno, quando Alcaraz è entrato per la prima volta in classifica, piazzandosi al decimo posto con un totale stimato di 10,9 milioni di dollari, prima di vincere poi gli Us Open il mese successivo.

Guardando al tennis femminile, anche Iga Swiatek – che si è aggiudicata due tornei del Grande Slam nell’ultimo anno – è andata incontro a una crescita simile, balzando fino alla terza posizione (l’anno scorso era fuori dalla top), con 22,4 milioni di dollari guadagnati negli ultimi dodici mesi. A lei si sono unite altri tre esordienti in classifica: Coco Gauff (in settima posizione con 15,2 milioni di dollari), Casper Ruud (in ottava posizione con 14,4 milioni di dollari) e Jessica Pegula (in decima posizione con milioni di dollari).

Come Federer, anche Serena Williams, 41 anni, non è stata inserita in classifica dopo il suo ritiro annunciato lo scorso anno. Sua sorella Venus (43 anni), invece è uscita dalla top ten, così come il 33enne Kei Nishikori. Questi cambiamenti hanno inevitabilmente abbassato l’età media della top ten, portandola dagli oltre 31 anni del 2022 ai meno 26 anni di oggi.

I nuovi ingressi hanno anche aumentato il numero delle tenniste donne presenti all’interno della top ten: da quattro a cinque. Facendo segnare un nuovo record: mai così tante donne in 16 anni di storia di questa classifica. Un traguardo davvero significativo anche considerando due aspetti: le sponsorizzazioni per le tenniste donne sono minori e meno ricche ed esistono ancora alcune disparità retributive nei tornei più piccoli (nei quattro tornei del Grande Slam i premi in denaro sono invece uguali). Per esempio, l’attuale Western & Southern Open al di fuori di Cincinnati ha previsto un montepremi di 6,6 milioni di dollari per gli uomini, con Djokovic che ha guadagnato 1.019.335 dollari come campione singolo; le donne, d’altra parte, hanno giocato per 2,8 milioni di dollari, con Gauff che ha ricevuto 454.500 dollari per il titolo singolo.

C0mplessivamente, negli ultimi dodici mesi, i dieci tennisti più pagati al mondo hanno accumulato 196 milioni di dollari di entrate. Si tratta di una diminuzione del 38% rispetto al totale di 316 milioni di dollari dell’anno scorso e del 43% rispetto al record di 343 milioni di dollari del 2020. La maggior parte della differenza però fa riferimento a Federer e Williams, che insieme riportavano un totale di 125 milioni di dollari nella classifica del 2022. C’è comunque da dire che i primi 8 in classifica hanno ancora meno di 30 anni, e quindi sono ancora all’inizio della loro carriera.

I 10 tennisti più pagati al mondo

Novak Djokovic: $38.4 milioni

Guadagni dal campo: $13.4 milioni

Guadagni fuori dal campo: $25 milioni Carlos Alcaraz: $31.4 milioni

Guadagni dal campo: 11.4 milioni

Guadagni fuori dal campo: $20 milioni Iga Swiatek: $22.4 milioni

Guadagni dal campo: $8.4 milioni

Guadagni fuori dal campo: $14 milioni Daniil Medvedev: $20.1 milioni

Guadagni dal campo: $7.1 milioni Rafael Nadal: $15.5 milioni

Guadagni dal campo: $1.5 milioni

Guadagni fuori dal campo: $14 milioni Emma Raducanu: $15.3 milioni

Guadagni dal campo: $0.3 milioni

Guadagni fuori dal campo: $15 milioni Coco Gauff: $15.2 milioni

Guadagni dal campo: $3.2 milioni

Guadagni fuori dal campo: $12 milioni Casper Ruud: $14.4 milioni

Guadagni dal campo: $6.4 milioni

Guadagni fuori dal campo: $8 milioni Naomi Osaka: $12.1 milioni

Guadagni dal campo: $0.1 milioni

Guadagni fuori dal campo: $12 milioni Jessica Pegula: $10.9

Guadagni dal campo: $4.9 milioni

Guadagni fuori dal campo: $6 milioni

