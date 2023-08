Quando il gioco diventa un business: l’imprenditore che ha conquistato i vip con una versione speciale del Monopoly

Può essere considerato l’uomo che ha reinventato in chiave luxury il(o come il gioco da tavola è chiamato nel mondo anglosassone, Monopoly), ambientandolo in alcune delle mete più belle del nostro paese.

Imprenditore italiano ma di origini tedesche, Michael Röthling ha ottenuto dalla Hasbro – terza casa editrice di giocattoli al mondo e produttrice del Monopoly – la licenza per creare una serie di versioni del noto passatempo, l’avventura finanziaria che coinvolge abilità di strategia, pianificazione e negoziazione e che viaggia spedita verso le 90 candeline.

Tutti noi ricordiamo nomi come viale dei Giardini o vicolo Stretto, in fondo: proprio il legame tra le caselle del gioco e un’ipotetica città ha spinto Röthling a valorizzare il turismo made in Italy e i suoi luoghi più iconici, da Capri a Forte dei Marmi, inventando un meccanismo per valorizzarne le eccellenze.

Alla conquista dei vip con il Monopoly Forte dei Marmi

L’ultima creazione è proprio relativa alla perla della Versilia, che per il secondo anno di fila ha visto le proprie boutique trasformarsi in caselle. “Il progetto è nato perché Hasbro aveva già realizzato edizioni speciali del gioco per città come Milano o Roma e mi ha contattato proponendomi di realizzare un’edizione per Forte dei Marmi dove trascorro le mie estati e cui mi lega il ricordo di mio padre Dirk, mancato improvvisamente nel 2016″, spiega l’imprenditore.

“Ecco, il Monopoly Forte dei Marmi racconta la storia di questa rinomata località balneare, con turisti e residenti che possono giocare con le caselle di luoghi conosciuti come la tabaccheria storica, la farmacia, il bagno frequentato dai vip e l’hotel a la mode. L’idea di sostituire le strade iconiche del Monopoly con attività commerciali e brand di lusso che sono l’anima di una città mi è venuta passeggiando per Forte dei Marmi: immaginavo che alla gente potesse piacere, giocando, ritrovarsi nei luoghi del cuore che frequenta abitualmente”.

Al suo debutto, infatti, il gioco ha avuto un grandissimo successo per tutta l’estate, coinvolgendo anche alcuni dei vip habitué di Forte dei Marmi, da Martina Stella ad Allegra Gucci, da Massimo Boldi a Enzo Miccio e così via. Quest’anno, invece, Michael Röthling ha lanciato sia Monopoli La mia Viareggio del Cuore durante il famoso Carnevale dell’omonima località balneare che celebrava il 150° anniversario, sia Monopoli La Dolce Vita Capri.

I prossimi progetti di Michael Röthling

E non è finita, perché nei programmi dell’imprenditore c’è già un Monopoly Porto Cervo che vedrà la luce l’estate prossima. “La mia struttura sta già chiudendo accordi con sponsor come hotel e altre strutture della zona della famosa località sarda – aggiunge Röthling – mentre per il periodo natalizio 2024 stiamo progettando Monopoly Saint Moritz: la rinomata località svizzera conosciuta in tutto il mondo è una meta turistica lussuosa ed è celebre per il suo stile di vita raffinato, i paesaggi spettacolari e le opportunità di svago e sport invernali di alta qualità. Qui le strutture coinvolte saranno diverse e di fama internazionale”.

Ma le località di vacanza non sono che il punto di partenza: “Abbiamo pensato di allargare il gioco del Monopoly Luxury Line ad altri settori più verticali ma sempre esclusivi e particolari con edizioni speciali, quali il mondo del vino e del golf in collaborazione con professionisti dei settori coinvolti. Lanceremo tutte le novità in un grande evento esclusivo a Milano”.

Ma dove è possibile trovare le limited edition del Monopoly? “Trattandosi di limited edition rispetto al gioco originale creato da Elizabeth Magie nel 1903 – risponde Röthling – ogni versione è e sarà veicolata e distribuita esclusivamente dagli stessi sponsor delle singole edizioni: ad esempio, un hotel potrà vendere o regalare la scatola del gioco ai propri clienti top o a chi usufruisce di una suite. Non essendo un prodotto mass market ma esclusivo, non sarà presente in grande distribuzione: la scelta è stata squisitamente dettata da una logica di mercato, anche se abbiamo previsto la cessione di una parte dei ricavi in beneficenza a diversi enti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.