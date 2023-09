Quest’azienda siciliana offre prodotti per la cura del corpo a base di fico d’India dell’Etna

Articolo tratto dal numero di settembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

A novembre 2019, in pieno Covid, Emilio Giovinazzo e Salvatore Bianca sviluppano un’idea: creare un ‘laboratorio’ del benessere dedicato alla cura del corpo tramite ingredienti naturali. La pandemia non mette in stand by i loro progetti, e dal casuale incontro tra i due e Guido Battistelli nasce una collaborazione che, a novembre 2022, porta alla costituzione di Etna Wellness, piattaforma di e-commerce che offre prodotti quali integratori proteici, succhi antiossidanti a base di fico d’India dell’Etna, soluzioni per la cura del corpo e programmi di benessere personalizzati.

Il progetto

“Il progetto Etna Wellness, è nato dalla passione per le coltivazioni locali di fico d’India dell’Etna e dalla forte voglia di far conoscere i benefici che i frutti di tale pianta apportano alla salute”, dice Bianca. Come spiega l’imprenditore, infatti, il terreno dell’Etna è lavico quindi ricco di minerali: da qui l’idea di sfruttare i benefici del fico d’India, che con la ginestra rappresenta l’unica pianta che nasce dalla lava. “Per questo motivo, abbiamo iniziato a creare prodotti e programmi che possano aiutare nella gestione del peso, nella nutrizione e nella salute in generale”.

Preparazione tecnica e ricerche

Se da un lato la filosofia dell’azienda siciliana è quella di usare le erbe del territorio, alla base dell’offerta c’è una forte preparazione tecnica sulla materia, derivata da ricerche e studi provenienti dai migliori laboratori internazionali di ricerca e sviluppo per analizzare le materie prime su cui si basano le linee di prodotti. “Il nostro reparto r&s esegue regolari controlli qualità su ciò che viene prodotto ogni giorno, e fornisce assistenza tecnica in risposta alle richieste dei clienti”.

Oggi la rete di Etna Wellness conta settemila clienti. Nel 2025 l’obiettivo è raggiungere una rete di oltre 100mila clienti, e rafforzare la riconoscibilità del brand oltre i confini della Sicilia. “Siamo partiti con un laboratorio di 200 metri quadrati e in pochi anni sono diventati 800”, prosegue Salvatore. La sede, in provincia di Catania, ospita al momento dieci dipendenti. Anche i social, nella strategia di sviluppo dell’azienda, avranno un ruolo determinante: “Possono rivelarsi un canale di grande visibilità”.

