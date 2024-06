Da e-commerce di spirits a beverage media company: così questa azienda ha creato un ecosistema per i consumatori

Articolo tratto dal numero di giugno 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Nell’epoca della digitalizzazione, ci sono visioni semplicistiche e complesse. Tutti vorrebbero rendere il web parte della propria attività, ma spesso l’inesperienza o l’incapacità di comprendere determinate dinamiche fa fallire il tentativo di aprire questo canale di vendita.

Basti pensare alle decine di shop online annessi ai siti aziendali nati durante la pandemia che già devono fare i conti con la realtà. Ci sono poi aziende capaci di capire che le persone spesso non cercano prodotti, ma risposte. Tra i portali di maggior successo ci sono quelli che approfondiscono una tematica, la spiegano al consumatore e poi consentono l’acquisto.

Canali ed esperienze per i consumatori

Un lavoro di consulenza, più che di spinta, che funziona in settori come il design, la moda e l’automotive. Basti pensare a siti come Nss, Highsnobiety, Archiproducts o Moto.it. Nel mondo dei distillati, tra coloro che hanno capito questo trend c’è Mr. Dee Still, nato nel 2022 come e-commerce di spirits, per poi evolversi in una beverage media company con un approccio integrato alla comunicazione, ai contenuti e alla vendita degli spirits italiani.

Il suo obiettivo è creare un ecosistema che non solo connetta i brand ai consumatori, ma li coinvolga attraverso una varietà di canali ed esperienze. Ecco dunque che articoli come regali gastronomici per la Festa della mamma, oltre a offrire idee, contengono anche il link.

Mentre l’articolo didattico sul cognac Significato e differenze tra v.s., v.s.o.p., e.o e x.o., oltre ad aiutare il cliente/ lettore a farsi una cultura teorica, gli spalanca anche le porte per una sperimentazione pratica. Tante anche le ricette contenute sul sito, sia in forma scritta che in video tutorial, per dare un senso a quella bottiglia comprata magari d’impulso per la bellezza dell’etichetta, ma che non sappiamo come gestire, perché magari il mezcal lo abbiamo assaggiato solo una volta, liscio, in vacanza in Messico.

Un vasto pubblico da conquistare

Il sito ha un’indicizzazione trasversale, che consente di scegliere, ad esempio, una navigazione per paese di provenienza, ma anche per categoria sentimentale, come ‘gentlemen essential’, idee regalo come le cocktail box o le attrezzature da bar.

Le ricerche richiedono pochi clic anche se non si sa esattamente cosa si sta cercando, perché non ci si sente esperti o si è abituati ad affidarsi al bartender di fiducia. In un mercato in costante cambiamento, i dati giocano un ruolo cruciale nel guidare le decisioni.

Con oltre 27mila visite mensili al sito e diverse metriche di coinvolgimento, Mr. Dee Still può comprendere il comportamento degli utenti, per poi adattare la propria strategia di comunicazione e vendita. Guardando ai numeri, il potenziale di crescita nel settore degli spirits sembra evidente.

Con 320mila punti di consumo in Italia e milioni di bevitori di aperitivi, amari e spirits, c’è un vasto pubblico da conquistare. La tendenza verso il premium e l’interesse crescente verso gli spirits artigianali, inoltre, rappresentano un terreno fertile per l’innovazione e la diversificazione.

Un approccio integrato per Mr. Dee Still

Mr. Dee Still sta cercando di adattarsi alle esigenze del mercato: dalla crescente popolarità dei cocktail fatti in casa alla ricerca di alternative. Oggi il portale si posiziona all’avanguardia dell’evoluzione del consumo di bevande alcoliche, offrendo prodotti e contenuti mirati, per spiegare le differenze e le peculiarità di ogni categoria e di ogni bottiglia.

Una scommessa vinta, visto che sulla collaborazione con la startup hanno già scommesso aziende come Campari, Cipriani, Brown Forman, Bonollo e Sabatini. Attraverso un approccio integrato che abbraccia magazine, social media, shop online ed esperienze sensoriali, Mr. Dee Still crea un’esperienza coinvolgente e immersiva per gli appassionati di spirits.

I contenuti editoriali catturano l’attenzione degli utenti, mentre l’esperienza di shopping online offre loro accesso a una vasta selezione di bevande premium e artigianali. Inoltre, le partnership e gli eventi esperienziali portano i brand direttamente nelle mani dei consumatori, creando un legame emotivo e duraturo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .