Cos’è That’s Amore Capri, la rassegna culturale che vuole valorizzare l’isola anche d’inverno

Capri non è solo il paradiso dei vip e della vita mondana. Non è solo volti noti, abiti scintillanti, occhiali alla moda e cappelli da coquette. È anche le “tante occasioni di deliziosa quiete” di cui parlava Dickens. Capri è le casette colorate sul porto, il pescatore imbrunito dal sole che rientra in barca al tramonto, il contadino dalle mani sformate e macchiate di verderame.

E poi Capri è cultura, arte, spettacolo. È la cantante jazz che si esibisce nella Certosa di San Giacomo, mentre i bambini giocano a calcio in strada. È la musica che si sente per le stradine che diventa un tutt’uno con il vociare delle persone. È i suoi colori e rumori, che non appartengono solo all’estate. L’isola ha mille sfumature e potenzialità anche nelle altre stagioni. E questo lo sa bene chi è nato e cresciuto qui.

Ed è per valorizzare l’isola anche durante l’inverno e offrire un palinsesto culturale e artistico ricco che That’s Amore Capri, gruppo che riunisce gli imprenditori capresi uniti dalla passione per la propria terra, propone una rassegna di eventi che parte ad aprile e si prolunga fino a ottobre.

Com’è nata That’s Amore Capri

“That’s Amore Capri è una rassegna di eventi culturali nata nel 2019 dalla volontà di fare qualcosa di importante per l’isola”, spiega Valerio Pagano, direttore artistico della rassegna. Il nome riprende la canzone del 1953 That’s Amore, composta da Harry Warren e Jack Brooks, divenuta celebre grazie all’interpretazione di Dean Martin.

Dalla musica al teatro, passando alla gastronomia e allo sport, la manifestazione promuove la cultura, l’arte e la solidarietà attraverso concerti, cene di gala, degustazioni ideate da chef stellati italiani e internazionali.

“La prima edizione, da noi chiamata edizione zero, fu una serata teatrale realizzata a La Canzone del Mare con Up & Down di Paolo Ruffini. Il grande successo dell’iniziativa mi spinse a voler fare qualcosa di più e mi resi conto di voler lasciare una rassegna a Capri. È nata così l’idea di creare un gruppo che andasse oltre il singolo evento. Parlai del mio progetto all’attuale vicepresidente Costanzo Porta e abbiamo creato l’associazione That’s Amore Capri”.

La rassegna è nata per andare contro la tendenza di un turismo solo estivo. “Abbiamo creato un programma di eventi che va da maggio a novembre, per spingere il turismo anche in primavera e autunno”.

MrRain e Rudy Zerbi saranno gli ospiti d’onore dell’edizione 2023

Nel 2021, dopo il covid, la rassegna riprende alla Certosa di San Giacomo. “La collaborazione con il polo museale è stata preziosa. Da sempre ci sono stati molto vicini”, continua Pagano. Lì è andato in scena lo spettacolo teatrale Che Coppia Noi 3, con Stefano De Martino, Biagio Izzo, Francesco Paloantoni, condotto da Enrico Ruggeri. Alla cena di gala, presso lo storico ristorante Da Paolino, erano presenti anche Peppino di Capri ed Erminio Sinni.

“La manifestazione – spiega il direttore artistico – cresce rapidamente e nel 2022 mettiamo in scena uno spettacolo inedito con Maurizio Casagrande e Francesco Chiccella. Per la parte musicale invece scelgo Stash e la sua band The Kolors. Lo spettacolo grazie ai protagonisti e al pubblico si rivela un grande successo. Per me è importante puntare alla qualità e al prestigio degli eventi. Soprattutto è importante che le persone vivano lo spettacolo appieno. E per adesso ci stiamo riuscendo”.

Da quel momento Stash entra a far parte del gruppo come chairman. “Nonostante il suo successo, è infatti primo in classifica da settimane, ha lavorato senza sosta e con amore alla nostra manifestazione tutto l’anno. Quest’anno non sarà fisicamente con noi sul palco ma ci ritroveremo presto per una data insieme a Capri. E poi stiamo già lavorando insieme all’edizione 2024”.

Per il main event in Certosa – continua – quest’anno avremo l’onore di avere sul palco come padrone di casa Rudy Zerbi, che ci raggiunge con amicizia e affetto soprattutto nei confronti di Soleterre. Altro intervento sarà a cura di Vincenzo de Lucia, un imitatore che stimo molto e, dopo il grande successo dello scorso anno, torna a trovarci Francesco Cicchella. L’ospite principale sarà invece MrRain che, dopo un anno straordinario con il Supereroi Tour, fa tappa anche nella nostra Capri”.

Le cene d’autore nel segno della beneficenza

La rassegna, che da ormai tre anni ha come radio ufficiale Radio Subasio, mette la cultura al centro. Infatti realizza, con il supporto del portale guideofcapri.com, una guida illustrata per bambini (tra gli altri, viene regalata anche ai bambini dei reparti oncologici di Soleterre) che racconta Capri in modo fiabesco”.

“Quest’anno – spiega Pagano – è partita la rassegna culinaria d’autore a quattro mani, con lo chef isolano Salvatore Aprea che, per i trent’anni del suo ristorante Da Tonino, ha organizzato, con la nostra collaborazione cene a quattro mani con chef stellati. Inoltre, abbiamo allargato la manifestazione e il 17 settembre ci sarà un importante evento nel beach club da Gioia by la Palma in collaborazione con lo chef stellato Gennarino Esposito e grande attesa per la cena di gala Da Paolino, ristorante simbolo della nostra isola, dove la manifestazione si conclude con un importante evento.

Tutti i ricavi degli eventi di That’s Amore Capri vengono devoluti a Fondazione Soleterre, una onlus attiva da vent’anni per garantire il diritto alla salute a bambini e supportare donne e uomini in condizione di vulnerabilità. L’associazione sostiene la ricerca, promuove l’educazione e la sensibilizzazione della popolazione e forma medici e personale sanitario in Italia e all’estero. “Il nostro obiettivo è fare sempre di più per Soleterre”.

