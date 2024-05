Gli appuntamenti con l’alta cucina di That’s Amore Capri: fra tradizione e sapore all’insegna della solidarietà

La cucina mediterranea è un abbraccio di sapori genuini e tradizioni antiche, un viaggio che unisce culture diverse attraverso ingredienti semplici e freschi. Ogni piatto racconta storie di mare e di terra, di mani che trasformano la natura in arte. È una celebrazione della vita, un invito a condividere momenti di gioia e convivialità intorno alla tavola.

Ed è per questo che, fin dalla nascita, la rassegna That’s Amore Capri promuove, attraverso una serie di eventi, la cultura enogastronomica. La formula, che unisce l’alta cucina a esperienze in location caratteristiche dell’isola, è stata voluta dal direttore artistico Valerio Pagano e ha acquisito una rilevanza sempre maggiore. Questi eventi esclusivi non sono solo un’opportunità per gustare piatti eccezionali, ma per conoscere e celebrare l’arte culinaria fra tradizione e innovazione.

Ognuno di questi eventi vede fra gli ospiti importanti protagonisti del mondo della cucina. Dallo chef stellato e personaggio televisivo Gennarino Esposito a Valentino Marcattilii, Oliver Glowig e Roberto Di Pinto, sono solo alcuni dei grandi nomi della cucina ospitati nel corso degli anni. I ricavi delle cene sono devoluti alla Fondazione Soleterre, che lavora per garantire il diritto alla cura a giovani pazienti oncologici e per sostenere le loro famiglie.

Musica e gusto alle cene Da Paolino

Uno degli appuntamenti più attesi in ogni edizione, presente fin dal primo anno della rassegna, è la charity dinner del ristorante Da Paolino, che si svolge proprio al di sotto di uno dei limoneti più famosi al mondo, simbolo di Capri.

La proprietaria del ristorante è la vice presidente dell’associazione That’s Amore Capri Michela De Martino che, con la sorella Arianna e lo zio Lino, accoglie ogni anno artisti di prestigio che intrattengono gli ospiti con le loro performance.

Fra le stelle di Dentecala: le cene al ristorante Da Tonino

Altra importante location delle cene della rassegna That’s Amore è il ristorante Da Tonino dello chef Salvatore Aprea, che ogni anno apre le porte a grandi protagonisti dell’alta cucina, portando a Capri il meglio della cucina nazionale e internazionale. Quest’anno la rassegna, che prende il nome di Fra le stelle di Dentecala e che è partita con l’evento di aprile, ha visto e vedrà ospiti Chris Oberhammer del ristorante Tilia, Francesco Sposito di Taverna Estia, Arnaud Viel del ristorante dell’hotel La Renaissance e Giuseppe Iannotti del ristorante Kresios.

Il panettone That’s Amore Capri

Sempre all’insegna della promozione e della valorizzazione della ricerca enogastronomica, altra importante iniziativa è stata la realizzazione del panettone in edizione limitata That’s Amore Capri, nato dalla collaborazione fra il Grotta Azzurra Gourmet, bar e laboratorio gourmet nato nel 1870 a Marina Grande e sotto la gestione della famiglia Nastri fin dagli anni ‘30 del ‘900, e l’associazione That’s Amore Capri. La sua peculiarità è quella di racchiudere i sapori e i profumi dell’isola: il procedimento alla base è quello classico, un impasto con doppia lievitazione, aromatizzato però aggiungendo canditi realizzati con i limoni del ristorante Da Paolino; il tutto viene infine ricoperto da cioccolato bianco e da scaglie di cioccolato al limone.

