Il futuro della mobilità sostenibile all’evento di Fastweb e Movesion

Il futuro della mobilità aziendale sostenibile sarà al centro di “Corporate Mobility – Step into the future”, il convegno dedicato a professionisti e manager del settore organizzato da Fastweb e Movesion. Il convegno in programma martedì 19 settembre dalle 9 alle 14 allo Step FuturAbility District, lo spazio tecnologico e divulgativo sul futuro in Piazza Adriano Olivetti 1 a Milano, si inserisce all’interno della Settimana europea della mobilità 2023 (16 – 22 settembre), l’annuale campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità sostenibile.

L’evento rappresenta un’opportunità unica di confronto e discussione sul futuro della mobilità green in azienda e si rivolge a fleet manager, hr director e mobility manager con l’obiettivo di indagare le tendenze emergenti, promuovere lo scambio di conoscenze e generare una sempre maggiore consapevolezza, in linea con l’impegno di Fastweb e di Movesion per contribuire a realizzare una mobilità sempre più innovativa e orientata al futuro.

Da anni infatti Fastweb è impegnata attivamente nella tutela dell’ambiente con l’obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2025. Come parte del percorso intrapreso per favorire il benessere delle persone e la riduzione delle emissioni derivanti dagli spostamenti dei suoi dipendenti Fastweb ha implementato “Go fast go green”, il programma realizzato con il supporto di Movesion che promuove una mobilità aziendale più consapevole e sostenibile.

L’agenda dell’evento prevede sessioni di approfondimento su best practice nel campo della mobilità sostenibile adottate dalle aziende partecipanti per ottimizzare gli spostamenti dei dipendenti e ridurre l’impatto ambientale. Nel corso dell’evento interverranno infatti esperti di settore e professionisti di aziende come PwC, Enel X Way, Pirelli,Lime, Stef, MooneyGo e Adyen, che si confronteranno su queste tematiche, condividendo expertise e presentando casi di successo. Main media partner dell’evento è Forbes Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.