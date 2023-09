I farmaci anti-obesità fanno ricca la danese Novo Nordisk: ora è la società con la più alta capitalizzazione d’Europa

Novo Nordisk supera anche Lvmh

Se la corsa alla realizzazione del vaccino contro il Covid-19 è stata una delle più veloci sfide affrontate dal settore farmaceutico, ce n’è un’altra – molto più comune, ‘normale’ e antica – che sta facendo le fortune di quella che, nel giro di pochi mesi, è diventata la casa farmaceutica con la più alta capitalizzazione di mercato. Stiamo parlando della canadeseUna lotta, peraltro, nata per pura causalità. Ma andiamo con ordine.

Specializzata nella cura del diabete, dell’emofilia, dei disturbi della crescita e della terapia ormonale sostitutiva, Novo Nordisk – che lo scorso marzo ha festeggiato i suoi primi 100 anni di storia – vanta una capitalizzazione di mercato di oltre 2.900 miliardi di corone danesi, ossia circa 394 miliardi di euro. Una cifra che gli vale sia il primato nel mondo farmaceutico – seguita dall’americana Johnson & Johnson che si ferma a circa 384 miliardi di dollari – sia il titolo di regina d’Europa proprio per capitalizzazione di mercato. Superato il colosso del lusso Lvmh di Bernard Arnault, secondo uomo più ricco al mondo secondo Forbes.

Le svolte: Ozempic e Wegovy

Già produttrice di circa il 49% dell’insulina globale, Novo Nordisk è finita negli ultimi mesi sotto i riflettori per aver realizzato un farmaco molto particolare. Stiamo parlando dell’Ozempic, un medicinale inizialmente per trattare il diabete di tipo 2, che in poco tempo si è rivelato un successo per un suo effetto collaterale: ossia quello della rapida perdita di peso. Una scoperta che, soprattutto negli Usa, ha dato il la a una richiesta fuori dall’ordinario. Anche in virtù dell’eccessivo uso e pubblicità che le stesse star di Hollywood hanno riservato al farmaco. Lo stesso Elon Musk, l’uomo più ricco al mondo secondo Forbes, si è vantato di averne fatto uso.

E in Italia? La stessa Aifa, in una nota ufficiale, ha dichiarato che “una domanda superiore al previsto ha provocato la carenza di Ozempic”. E che “si prevede che le carenze continueranno per tutto il 2023. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile stimare con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale”. Peraltro, lo scorso luglio, l’Ema, ha dichiarato di aver avviato una revisione sui dati sul rischio di pensieri suicidari e di pensieri di autolesionismo collegato a una classe di medicinali nota come agonisti1 del recettore del GLP-1 (un ormone prodotto dall’intestino che stimola la secrezione di insulina), tra cui Ozempic, Saxenda, e Wegovy, altro farmaco prodotto dalla stessa Novo Nordisk, proprio sulla scia di quanto scoperto con l’Ozempic (il principio attivo è infatti lo stesso, semaglutide). Il Wegovy mostrato di ridurre il peso corporeo del 15%.

I rischi

Partendo dal presupposto che il medicinale non è acquistabile senza prescrizione, è importante sottolineare i rischi connessi al farmaco, soprattutto in riferimento ai trend che ha comportato sui social (in particolare TikTok), piattaforme “frequentate da giovanissimi, particolarmente sensibili al tema dell’obesità. Le piattaforme dovrebbero sforzarsi di controllare la diffusione di messaggi di questo tipo”, ci rivelano alcuni esperti del settore. “Non può e non deve essere sponsorizzato come farmaco miracoloso per perdere peso rapidamente, in quanto “un utilizzo improprio legato al dimagrimento e senza supervisione medica non fa altro che aumentare il rischio di fare i conti con dei gravi effetti collaterali”.

La scalata economica

Nel primo semestre del 2023, Novo Nordisk ha riportato 107,7 miliardi di corone danesi di vendite nette (oltre 14 miliardi di euro), in aumento del 29% in corone danesi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, spinto soprattutto dalle vendite dei prodotti del diabete e dell’obesità. L’utile operativo è aumentato del 30% in corone danesi a 48,9 miliardi di corone danesi (oltre 6 miliardi di euro).

“Siamo molto soddisfatti della crescita delle vendite nella prima metà del 2023 – ha commentato il ceo Lars Fruergaard Jorgensen – La crescita è trainata dalla crescente domanda dei nostri trattamenti per il diabete e l’obesità basati su GLP-1 e stiamo servendo più pazienti che mai. L’andamento dei primi sei mesi ci ha permesso di migliorare le prospettive per l’intero anno”

Nei primi sei mesi del 2023 le vendite nel settore del diabete e dell’obesità sono aumentate del 37% a 99 miliardi di corone, trainate dalla crescita delle vendite di trattamenti contro l’obesità (+157%), a 18,1 miliardi di corone. Per fare un esempio, le sole vendite del Wegovy – lanciato negli Usa due anni fa – sono aumentate del 344%. Alla luce dei risultati, il gruppo conta ora su un aumento del fatturato annuo dal 27 al 33%, contro il 24-30% annunciato a metà aprile. L’utile operativo dovrebbe aumentare dal 31 al 37%, contro il 28-34% inizialmente previsto. Peraltro, sempre ad agosto Novo Nordisk ha anche annunciato di aver raggiunto un accordo per acquistare il laboratorio canadese Inversago Pharma, specialista nel trattamento delle malattie metaboliche e fibrotiche, per 1,075 miliardi di dollari.

In Borsa

Solamente nell’ultimo anno, ossia dal 5 settembre 2022, Novo Nordisk ha riportato in Borsa una crescita di quasi il 70%. Il prezzo delle sue azioni è infatti volato dal prezzo di 782,80 corone danesi agli attuali 1.327,60 corone danesi.

