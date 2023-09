Il cofondatore di Facebook Eduardo Saverin è ora il più ricco di Singapore

Gli expats continuano a occupare le posizioni più alte della classifica dei, cofondatore di(in origine Facebook) e residente nella città-stato da oltre un decennio, è il nuovo numero uno della graduatoria con un patrimonio netto di. Il miliardario, nato in Brasile, quest’anno ha guadagnato 6,4 miliardi di dollari a causa della crescita delle azioni di Meta, che sono aumentate di quasi il 70% rispetto all’ultima misura del patrimonio.

Saverin, che è anche coproprietario della società di venture capital B Capital Group con un patrimonio gestito di 6,3 miliardi di dollari, ha spodestato Li Xiting, presidente di Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, un fornitore di dispositivi medici. Dopo aver occupato la prima posizione per due anni, Li è sceso al terzo posto a causa del calo delle azioni nel settore sanitario dovuto alla campagna anti-corruzione cinese nel settore farmaceutico.

Il resto della classifica

Questo cambio in vetta è avvenuto in un contesto di rallentamento dell’economia, che è cresciuta del 3,6% l’anno scorso e si prevede che crescerà tra lo 0,5% e l’1,5% nel 2023 a causa delle esportazioni deboli e della diminuzione della produzione manifatturiera. Nonostante questo trend al ribasso, il patrimonio combinato dei 50 più ricchi è aumentato dell’8%, raggiungendo 177 miliardi di dollari.

I fratelli Robert e Philip Ng di Far East hanno mantenuto il secondo posto, anche se la loro ricchezza è leggermente diminuita a 14,8 miliardi di dollari. Un altro pilastro nel settore immobiliare, Kwek Leng Beng, è rimasto al quinto posto con un aumento del suo patrimonio dell’18%, arrivato a 11 miliardi di dollari. Dopo la pandemia, la City Developments di Kwek sta nuovamente cercando acquisizioni globali ed ha acquistato l’iconico St Katharine Docks nel centro di Londra per 500 milioni di dollari a marzo.

La ricchezza di più della metà delle persone in lista è aumentata quest’anno, con sei di loro che hanno aggiunto più di 1 miliardo di dollari ciascuno. Questo gruppo comprende alcune famiglie con ricchezza di lunga data legata al settore bancario. La famiglia Lee, che detiene una partecipazione in Ocbc, e la famiglia Lien di United Overseas Bank sono stati coloro che hanno guadagnato di più in percentuale e hanno ottenuto un impulso dalle nuove informazioni sulle loro partecipazioni.

I nuovi ingressi

Singapore è stata colpita da uno scandalo politico che ha coinvolto uno dei nomi presenti nella lista. A luglio, il ministero dei trasporti di Singapore e l’imprenditore del settore alberghiero Ong Beng Seng sono stati arrestati dall’ente anti-corruzione del paese e rilasciati su cauzione. (La società di Ong, Hotel Properties, ha dichiarato in una nota che non sono state presentate accuse e che continuerà a ricoprire il ruolo di direttore generale.)

Due imprenditori originari della Cina sono tra i tre nuovi ingressi di quest’anno. Liang Xinjun, cofondatore del conglomerato cinese Fosun International, che ora gestisce il suo family office, XIN Family, da Singapore, fa il suo debutto al 22° posto con 2,15 miliardi di dollari. L’altro è David Xueling Li, cofondatore e presidente di Joyy, una piattaforma di live streaming e social media quotata al Nasdaq con sede a Singapore. Il singaporiano Lim Kaling, un investitore di Razer, si unisce al fondatore dell’azienda, Min-Liang Tan, nella classifica.

Tre persone presenti nella lista dell’anno scorso sono uscite, tra cui David Chen, l’ex miliardario cofondatore dell’azienda di e-commerce e giochi Sea, le cui azioni sono crollate a seguito dei deludenti risultati del secondo trimestre. I cofondatori di Sea, Forrest Li e Gang Ye, rimangono in lista, ma le loro fortune sono diminuite maggiormente in percentuale tra tutti i nominati. Il limite di quest’anno è salito a 750 milioni di dollari dai precedenti 705 milioni di dollari.

