Come funziona il bot di Google che farà le riunioni al posto tuo

Scrive mail al posto nostro, crea delle presentazioni e prende gli appunti: ormai l’intelligenza artificiale generativa per chi lavora. Ora Google vuole fare un ulteriore passo e ha dotato il suo Workspace di una nuova funzione: un bot che partecipa alle riunioni

Come ha annunciato l’azienda nel corso della sua annuale conferenza Google Cloud Next, il nuovo strumento consentirà alla persona che sceglie di affidare al bot il compito di partecipare alla riunione di lasciare un messaggio che apparirà accanto al proprio avatar nella scheda “persone” di Meet. Dopo la riunione, l’utente avrà a disposizione degli appunti sulla riunione generate dall’Ia e le eventuali azioni da intraprendere.

La funzione è parte di Duet AI di Google, un insieme di strumenti collaborativi basati sull’IA disponibili per Google Workspace. Questo strumento ha però alcune limitazioni: il bot non può parlare al tuo posto o condividere altre informazioni in tempo reale.

Cos’è Duet AI?

Duet AI è una tools di Google che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza e l’esperienza dell’utente in Google Workspace. Questa collaborazione ha portato all’integrazione di funzioni AI avanzate all’interno delle applicazioni Google Workspace, come Gmail, Google Drive, Google Calendar e Google Meet.

Le altre funzioni di Duet AI

Duet AI in Gmail offre suggerimenti di risposta intelligenti in base alle email ricevute.

Quando vengono creati documenti in Google Doc, Duet AI può offrire suggerimenti di correzione grammaticale e stilistica.

Duet AI potenzia la funzione di ricerca in Google Drive, consentendo di trovare più facilmente documenti, file e immagini attraverso ricerche più complesse.

Duet AI semplifica la pianificazione di riunioni più efficaci suggerendo gli orari di disponibilità di tutti i partecipanti. Inoltre, è in grado di automatizzare le attività post-riunione, come la creazione di appunti e di promemoria.

