“Voi siete la generazione AI”: la lectio magistralis del fondatore miliardario di LinkedIn all’Università di Bologna

La “Generazione Ai”

La tecnologia è una nuova utopia o una potenziale apocalisse? È questo uno dei quesiti che, miliardario fondatore di LinkedIn, ha posto durante il suo intervento in Piazza Maggiore a Bologna in occasione delladella. La sua Lectio magistralis, durata circa venti minuti, ha trattato diversi temi: dalle chiavi del successo è passato all’intelligenza artificiale per poi concludere parlando di futuro. Hoffman ha ricevuto dall’ateneo emiliano il Sigillum Magnum.

Hoffman si è subito rivolto agli 827 studenti che hanno concluso il percorso di studi: “È un grande onore per me essere qui con voi. Mi congratulo per i vostri traguardi accademici, ma vi invito già al vostro prossimo corso di studi: voi. Nello sviluppare le competenze che avete scelto, avete studiato l’umanità, e così mentre cercherete di seguire il successo dovrete anche cercare di migliorarla: questa è la vocazione più alta di ogni business. La buona notizia è che siete più attrezzati per questa impresa di qualsiasi altra generazione fino a oggi”.

La chiave? L’intelligenza artificiale. “Avete a disposizione”, ha proseguito Hoffman, “una rivoluzione tecnologica che non si verifica più di una volta ogni qualche centinaio di anni: l’Intelligenza Artificiale. Non solo stiamo entrando nella “Generazione Ai”, voi siete la Generazione Ai. Questa innovazione rimodellerà la nostra vita e sarà la tecnologia principale che useremo come bussola nella vita: è come un Gps cognitivo”.

Hoffman ha poi enunciato tre domande che dovremmo porci: Come faccio a creare strumenti migliori? Come faccio ad aumentare la bellezza nel mondo? Come faccio a creare strumenti e aumentare la bellezza in favore dell’umanità? . “I maestri del Rinascimento come Brunelleschi”, ha spiegato il miliardario, “hanno rimodellato in modo particolare il mondo fisico in favore dell’umanità, mentre noi abbiamo la stessa opportunità ma con quello delle idee: stiamo già vedendo come l’intelligenza artificiale può potenziare il modo in cui condividiamo le idee o ci esprimiamo. Gli strumenti sono nelle vostre mani”.

Il patrimonio di Hoffman

Secondo Forbes, Reid Hoffman ha un patrimonio di 2,2 miliardi di dollari. L’imprenditore, laureato all’Università di Stanford in Scienze del comportamento e con un master in Filosofia a Oxford, ha co-fondato LinkedIn nel 2003 ed è partner della società di venture capital Greylock Partners.

Nel 2016 Hoffman ha venduto LinkedIn a Microsoft per 26,2 miliardi di dollari ed è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Microsoft. È un investitore di Airbnb, e del pioniere della guida autonoma Aurora, che ha acquisito l’unità di guida autonoma di Uber.

Hoffman è stato uno dei primi dipendenti di Paypal, società poi venduta a eBay. Prima di PayPal, Hoffman ha creato il sito di incontri SocialNet (fallito), che alcuni considerano il primo social network online.

