Incrementare le vendite grazie ai social: come Mio cugino adv sta cambiando il marketing digitale

Secondo una ricerca di GlobalWebIndex, il 54% delle persone dichiara di utilizzare i social media per trovare consigli sui nuovi prodotti da acquistare. Su questi canali, aziende e imprenditori trovano terreno fertile per raggiungere un pubblico potenzialmente infinito.

Per farlo però occorrono delle strategie ben precise. La vendita è infatti l’ultimo step di un percorso che parte dall’incuriosire gli utenti e far nascere in loro desideri connessi al prodotto. In questo senso, diventa fondamentale la figura dell’esperto di vendita online, che aiuta le aziende a raggiungere il successo in rete.

Tra i professionisti più attivi c’è Luna Mascitti, nota sui social con il nome di Mio cugino adv. Specializzata in neuromarketing e storytelling, nel 2021 ha iniziato a dare consigli pratici su Instagram per incrementare le vendite grazie ai social.

Dopo una lunga gavetta nel settore – prima in una multinazionale e poi in diverse agenzie pubblicitarie – ha deciso di aprire una sua agenzia di marketing interamente digitale, con successo immediato.

Sostenitrice di un digital marketing “creativo”, Mascitti è convinta che non basteranno più le sole tecniche di social media management per avere un effettivo riscontro sui social, ma occorrerà pensare fuori dagli schemi, guadagnarsi davvero la fiducia di un vasto pubblico, ponendo attenzione alla qualità delle strategie implementate e aggiornandole.

La fondatrice di Mio cugino adv ha raccontato a Forbes il percorso che l’ha portata all’insegnamento delle tecniche di vendita online, i risultati più importanti raggiunti dai suoi studenti e la struttura della sua academy, giunta ormai alla terza edizione.

Come è nata la tua attività e cosa ti ha spinto a dedicarti all’insegnamento delle tecniche di vendita sui social?

Ho sempre lavorato nella vendita, dapprima diretta in vari negozi e locali mentre mi pagavo gli studi in psicologia del marketing, poi in un’agenzia pubblicitaria. Ad aprile 2020 ho deciso di lasciare il posto fisso in agenzia pubblicitaria per aprire Mio cugino adv. All’inizio proponevo solamente il servizio di gestione social che era al tempo il core business della mia agenzia, una volta approdata sui social (il 3 febbraio 2021 ho aperto l’account Instagram) mi sono resa conto che l’esigenza degli imprenditori presenti sui social non era tanto la gestione ma piuttosto la formazione. Così ho recuperato le skills sviluppate nel periodo in cui facevo formazione per i clienti in agenzia e in Bosch a Milano, e l’ho unite alla vendita. Semplicemente ho risposto alla richiesta del pubblico, unendo le mie competenze principali.

A settembre partirà la terza edizione della tua academy. Come è strutturata e a chi si rivolge principalmente?

Vendere academy 3 sarà una formazione con 6 docenti, professionisti selezionati da me dai vari canali social, con 12 lezioni in diretta per interagire con gli insegnanti. Ogni lezione sarà registrata per tutti gli imprenditori che non riusciranno a seguire le lezioni in diretta e in più ci sarà un gruppo di assistenza Facebook riservato a tutti gli iscritti all’academy. Vendere academy 3 è rivolta a imprenditori, negozi, attività locali, lavoratori autonomi e professionisti sanitari che vogliono incrementare o iniziare a vendere prodotti e servizi sui social.

Quali sono i risultati più importanti raggiunti dai tuoi ex studenti?

I risultati sono variegati. C’è chi ha realizzato 2.000 euro di vendite con una singola storia, chi ha potuto lasciare il suo primo lavoro e dedicarsi al suo piano B al 100% grazie alle strategie di vendita sui social strutturate da me. E ancora un’azienda di ristrutturazione casa, che ha ricevuto e chiuso un preventivo di 100 mila euro, e una piccola alimentari locale, che ha realizzato il suo sogno di vendere in tutta Italia i suoi prodotti gastronomici. Questi sono solo alcuni dei risultati, tutti i feedback si possono trovare su Google, Facebook e nelle storie in evidenza del profilo Instagram. Sono oltre 400 recensioni e video, con oltre 1500 alunni formati in meno di 3 anni.

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?

Aiutare sempre più imprenditori a vendere sui social e realizzare il mio sogno più grande: una formazione offline a una bella platea di persone da guardare negli occhi. Approfitto per invitare tutti quelli che vogliono migliorare o iniziare ad avere una presenza sui social a partecipare alla mia formazione gratuita il 13 settembre. Sarà un webinar gratuito riservato a soli 1000 imprenditori e non sarà registrato.

