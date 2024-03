Donald Trump ha cercato di vendere Truth a Elon Musk (senza successo)

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cercato in tutti i modi di vendere Truth Social a Elon Musk la scorsa estate, come ha riportato il Washington Post, nello stesso periodo in cui la società che progettava di rendere pubblico il social network doveva affrontare un’indagine della Sec e le pressioni delle autorità.

Aspetti principali

La proposta alla fine non ha portato ad alcun accordo, come ha riferito il Post senza nominare le fonti.

I colloqui sono avvenuti prima che la Securities and Exchange Commission approvasse la proposta di fusione avanzata a febbraio tra Trump Media & Technology Group , l’azienda di proprietà dell’ex presidente che possiede Truth Social, e la società Digital World Acquisition Corp, in un’operazione che avrebbe portato la società alla quotazione in borsa.

, l’azienda di proprietà dell’ex presidente che possiede Truth Social, e la società Digital World Acquisition Corp, in un’operazione che avrebbe portato la società alla quotazione in borsa. Secondo quanto riferito, Trump stava cercando di vendere il social network mentre i documenti della Sec rivelavano che Trump Media & Technology Group aveva perso oltre 31 milioni di dollari da quando aveva iniziato a gestire Truth Social nel 2021, ottenendo un profitto solo nel 2022.

da quando aveva iniziato a gestire Truth Social nel 2021, ottenendo un profitto solo nel 2022. Musk ha precedentemente criticato Truth Social, dicendo che ha un “nome terribile” e che “esiste solo perché Twitter ha censurato la libertà di parola”.

Sebbene Musk abbia ripristinato l’account Twitter di Trump nel novembre 2022, poco dopo l’acquisto della piattaforma per 44 miliardi di dollari , l’ex presidente ha postato solo una volta da allora, a quanto si dice per conservare il valore di Truth Social.

, l’ex presidente ha postato solo una volta da allora, a quanto si dice per conservare il valore di Truth Social. Musk ha incontrato l’ex presidente più volte, compresa la settimana scorsa, come riporta il New York Times, ma il miliardario ha dichiarato di “non fare donazioni a nessuno dei due candidati alla presidenza degli Stati Uniti” in un post su X poco dopo la diffusione della notizia.

Musk non ha risposto a una richiesta di commento da parte di Forbes, ma ha dichiarato al Washington Post di non essere “mai stato a Mar-a-Lago” (la proprietà di Trump a Palm Beach). La società di media di Trump non ha commentato la notizia.

A margine

La fusione tra Tmtg e Digital World, nota come società di acquisizione a fini speciali, è stata annunciata per la prima volta nel 2021, ma è stata ritardata per ottenere l’approvazione della Sec.

Nel luglio 2023, Digital World ha accettato di pagare una sanzione di 18 milioni di dollari per risolvere un’indagine della Sec per violazione delle regole di negoziazione delle azioni, in quanto l’agenzia ha affermato che la società non aveva comunicato agli investitori che aveva iniziato a pianificare una fusione con Tmtg prima di essere resa pubblica.

Sebbene la fusione dovesse avvenire prima del settembre 2023, gli azionisti della società hanno infine prorogato la scadenza e concesso alla società più tempo per facilitare l’operazione.

Sullo sfondo

Elon Musk, che si considera un moderato, in passato ha fatto parte del consiglio consultivo per le imprese di Donald Trump. Sebbene abbia dichiarato di aver mantenuto la posizione per promuovere cause come l’energia sostenibile e opporsi alla politica di Trump sull’immigrazione, il miliardario si è pubblicamente dimesso dalla sua posizione nel 2017 dopo che l’ex presidente si era ritirato dall’Accordo sul clima di Parigi.

Una delle maggiori spaccature di Musk con l’ex presidente è la questione relativa ai veicoli elettrici. Gran parte della ricchezza dell’imprenditore deriva dal possesso di azioni Tesla, ma i veicoli elettrici sono emersi come uno dei temi affrontati nella campagna elettorale 2024 da Trump, che ha definito le aziende automobilistiche che li producono “o stupide o senza palle”.

Tuttavia, Musk ha iniziato a promuovere cause più conservatrici, soprattutto per quanto riguarda l’immigrazione e le teorie cospirative sulle elezioni.

Le stime di Forbes

Forbes ha stimato che il patrimonio netto di Musk sia di circa 196,5 miliardi di dollari, il che lo rende la seconda persona più ricca al mondo. Trump ha un valore stimato di 2,6 miliardi di dollari.

