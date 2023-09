Questi due italiani hanno raccolto 120 milioni di dollari per la loro scaelup fondata a Londra

, società che offre soluzioni tecnologiche a più di 100mila e-commerce brand in tutto il mondo, ha annunciato la chiusura di un round di investimento Serie A datra equity e debt financing.

L’operazione è stata guidata dai fondi di venture capital 645 Ventures e 3VC, con la partecipazione rilevante dei precedenti investitori istituzionali americani Qed Investors e NfX. Sono entrati nel capitale di Shop Circle anche i Vc italiani Cdp Venture Capital Sgr (attraverso il Fondo Corporate Partners 1– Comparto Service Tech), Primo Ventures Sgr (Fondo Primo Digital), BlackSheep Madtech Fund (gestito da Eureka! Venture Sgr) e The TechShop Sgr (Fondo Techshop Primo). Il fondo statunitense i80Group è stato scelto invece come partner per il debito.

“Siamo entusiasti di annunciare la chiusura del nostro round di finanziamento Serie A, che ci permetterà di continuare a costruire ed espandere la nostra suite di app per l’e-commerce”, dichiara Luca Cartechini, ceo e co-fondatore di Shop Circle. “La nostra visione è sempre stata quella di creare un sistema operativo completo per i brand dell’e-commerce, fornendo loro la tecnologia necessaria per eccellere nel mercato competitivo di oggi”.

Shop Circle: un nuovo servizio di consulenza tecnologica

Shop Circle, fondata nel 2021 a Londra dagli imprenditori italiani Luca Cartechini e Gian Maria Gramondi, è cresciuta del 360% anno su anno dal suo lancio, grazie all’integrazione e all’espansione della sua gamma di applicazioni tecnologiche a supporto dei merchant online.

Attualmente, la scaleup sta sviluppando tool proprietari di intelligenza artificiale per migliorare la scalabilità delle operazioni e processi di business principali. Oltre alla suite di apps, Shop Circle ha lanciato un nuovo programma di consulenza tecnologica finalizzata a supportare i brand nell’identificare le più adatte soluzioni allineate con le loro specifiche necessità.

L’azienda mira a ottimizzare lo stack tecnologico dei brand, riducendo i costi e aumentando la conversione sfruttando l’intelligenza artificiale e insights iper-personalizzati basati su dati.

“Fin dagli inizi, abbiamo positivamente abbracciato la rivoluzione dell’artificial intelligence, sviluppando diverse applicazioni per supportare e automatizzare la maggior parte dei nostri processi, offrendo un vantaggio competitivo unico nell’operare e supportare la crescita della nostra suite di software”, aggiunge Gian Maria Gramondi, co-fondatore e coo di Shop Circle.

“Il nostro obiettivo è quello di fornire agli imprenditori dell’e-commerce gli strumenti più innovativi e l’esperienza di cui hanno bisogno per scalare le loro attività con il minimo sforzo. Con il nostro nuovo servizio di consulenza tecnologica, supportiamo le aziende di e-commerce a sbloccare il loro vero potenziale eliminando tecnologie e costi superflui, favorendo il loro successo e la crescita a lungo termine”.

L’organizzazione italiana di Shop Circle è al centro di questa strategia di sviluppo e innovazione tecnologica e operativa. L’obiettivo è infatti quello di espandere il suo centro di ricerca e sviluppo italiano grazie alle risorse di questo round.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.