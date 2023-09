Grazie ad Amazon ora è possibile individuare i luoghi migliori dove collocare le colonnine di ricarica elettrica

ha rilasciato, una nuova tecnologia open-source per aiutare il settore privato, i governi, gli operatori delle reti elettriche e le autorità locali a determinare dove è più strategico collocare i punti di ricarica per veicoli elettrici. Secondo quanto spiegato dall’azienda in un comunicato stampa, “individuare dove costruire le infrastrutture di ricarica è una delle sfide più urgenti che il settore dei trasporti deve affrontare nel suo percorso di decarbonizzazione e strumenti come Chalet possono dare un forte contributo verso questo obiettivo”.

Chalet, abbreviazione di Charging Location for Electric Trucks (in italiano “punti di ricarica per camion elettrici”), affronta questa sfida consentendo agli operatori dei trasporti e della logistica di indicare luoghi e percorsi specifici per la loro rete di distribuzione, oltre che parametri come la batteria del veicolo, l’autonomia e il tempo di transito. Chalet prende in considerazione tutti questi fattori e genera un elenco di posizioni ottimali per collocare le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, ordinandole per priorità. Questa tecnologia è stata sviluppato da Amazon nell’arco di 18 mesi e oggi ha reso accessibile a tutti il codice.

La Sustainable Freight Buyers Alliance (SFBA), un’associazione indipendente che riunisce gli acquirenti di servizi di trasporto merci, finalizzata ad accelerare la decarbonizzazione del settore, sta utilizzando questo tool per costruire insieme ai propri membri una mappa delle infrastrutture di ricarica basata su esigenze reali provenienti dal comparto.

Il tema dell’elettrificazione

Secondo quanto spiegato da Amazon, i trasporti sono responsabili del 22% delle emissioni totali nell’Unione Europea. “L’elettrificazione”, continua, “è una delle opportunità più promettenti per la decarbonizzazione delle emissioni dei trasporti, ma l’infrastruttura pubblica per la ricarica elettrica è rimasta indietro rispetto alla domanda di veicoli del settore pubblico e privato. Una delle sfide principali per lo sviluppo dell’infrastruttura pubblica è l’identificazione dei luoghi più strategici per massimizzare l’uso all’interno del comparto e fornire supporto alle rotte logistiche più trafficate tra i continenti”.

Gli altri progetti di Amazon

Chalet è l’ultimo progetto di Amazon per l’elettrificazione. Nell’ottobre 2022, Amazon ha annunciato che investirà oltre 1 miliardo di euro nei successivi cinque anni per elettrificare e decarbonizzare ulteriormente la rete di trasporti dei suoi partner di consegna in Europa. Amazon si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto a quanto stabilito dall’Accordo di Parigi.

Amazon sostiene inoltre l’implementazione di un ambizioso quadro normativo europeo per la decarbonizzazione dei camion, compresi standard più severi in materia di Co2 per i veicoli pesanti, che innalzerebbero gli obiettivi di riduzione delle emissioni di Co2 per i nuovi veicoli pesanti per il trasporto merci nell’Unione Europea ad almeno il 50% entro il 2030 e al 90% entro il 2040. Pertanto, sostiene inoltre gli sforzi per accrescere le infrastrutture di ricarica elettrica in Europa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.