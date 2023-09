Amethyst Droptail, l’omaggio di Rolls Royce a un cliente speciale

È ormai noto che la casa britannica mette al primo posto i clienti, realizzando vere e proprie opere d’arte a quattro ruote su commissione degli acquirenti più facoltosi, nonché grandi fan del marchio. La Amethyst Droptail è la seconda di quattro esemplari unici che valorizzeranno non solo i gusti estetici del committente, ma anche le sue passioni e la sua storia. In questo caso fiori e pietre preziose sono la principale ispirazione per la creazione del veicolo che omaggia la storia della famiglia e il patrimonio culturale del cliente.

Amethyst Droptail: il lavoro di Coachbuild

La direzione artistica di Rolls Royce ha collaborato direttamente con il cliente, la cui azienda di famiglia è cresciuta da una boutique di pietre preziose: la Droptail si ispira infatti alla gemma di ametista, simbolo di purezza a resilienza.

La finitura in vernice esterna bicolore riprende invece le fasi della fioritura del Globe Aramanth, fiore che trova casa nel deserto, altro simbolo scelto dal committente.

Il colore del corpo principale della roadster coupé è una tenue tonalità viola a contrasto con una vernice Ametista viola intenso, utilizzata sulla parte superiore della carrozzeria dell’auto. L’esterno è rifinito con un trattamento sottile di fibra di carbonio rifinita con un sottile strato di lacca colorata con pigmento ametista.

Materiali pregiati e tesori nascosti

Il posteriore della Amethyst Droptail presenta una superficie in legno grezzo, il cui campione è stato scelto dal cliente: Il risultato è sia un pezzo straordinariamente artistico che la creazione della prima superficie funzionale in legno in grado di produrre deportanza.

Il tetto incorpora un vetro elettro-cromico che consente alla superficie di cambiare colore e trasparenza istantaneamente: quando disattivato, è completamente opaco e presenta una sfumatura viola, che rispecchia la finitura esterna Ametista dell’autovettura. Una volta attivato, il vetro diventa traslucido con una tonalità che si abbina al colore della pelle Sand Dunes utilizzata nella suite interna.

Per completare invece il trattamento degli interni, il cliente ha richiesto un’aggiunta elegante: l’ornamento dei quadranti rotanti con rare gemme di ametista, pietre che adornano anche la base della statuetta Spirit of Ecstasy.

Il cruscotto, rifinito con lo stesso legno della coda, porta con sé un ospite speciale: un Vacheron Costantin realizzato a mano Ginevra, denominato “Les Cabinotiers Armillary Tourbillon”, alloggia su una platina di oro bianco ed è possibile rimuoverlo e conservarlo separatamente.

La Rolls-Royce Amethyst Droptail è stata presentata al cliente committente, alla sua famiglia e ai suoi amici in occasione di un evento privato a Gstaad, in Svizzera, una regione di particolare importanza per il committente.

