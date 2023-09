Anche il lusso è a noleggio: come funziona l’affitto di supercar in Italia

L’Italia, con la sua ricca storia e i paesaggi unici, è un paese che attira viaggiatori da tutto il mondo. I noleggi di auto di lusso offrono un modo unico per esplorare questa bellissima nazione, e offrono una vasta selezione di veicoli di alta gamma che soddisfano diverse preferenze e budget. Che si sogni di attraversare la pittoresca campagna toscana su una Ferrari o di navigare per le strade tortuose di Roma a bordo di una elegante Mercedes-Benz, le opzioni sono molteplici.

La gamma di scelte: tipologie di veicoli e durata del noleggio

Proprio nel paese che vanta una solida reputazione in fatto di supercar, diverse aziende offrono una vasta gamma di veicoli, tra cui auto sportive, berline, Suv e persino auto esotiche come Lamborghini e Maserati. La scelta dipende dal proprio stile personale, dal terreno che si ha intenzione di percorrere e dal numero di passeggeri.

I noleggi di auto di lusso possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze: un veicolo può essere affittato per un giorno, una settimana o anche più, a seconda dell’itinerario di viaggio. Alcune compagnie offrono il servizio del noleggio a lungo termine, per chi decide di non acquistare ma che vuole aggiungere alla propria quotidianità un tocco di stile non indifferente.

I costi sono ovviamente soggetti a variazioni a seconda della tipologia di veicolo e alla durata del noleggio. In media le berline di lusso partono da un prezzo di 150€ al giorno, mentre i SUV partono da 200€; le sportive e le cabriolet hanno un prezzo di partenza di 300€ al giorno, cifra che aumenta nel caso in cui si scelgano i marchi più rinomati, come Ferrari o Lamborghini.

Il noleggio a lungo termine comprende invece delle tariffe scontate rispetto al noleggio giornaliero e possono variare ampiamente in base alla durata e alle negoziazioni con la società di noleggio.

Noleggio auto di lusso: le compagnia da conoscere

In Italia, ci sono diversi principali noleggi di auto di lusso che offrono una vasta gamma di veicoli di alta gamma per soddisfare le esigenze dei clienti. Tra questi, il leader del settore Primerent ha una selezione che comprende marchi come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Benz e molti altri: questi bolidi possono essere noleggiati per un periodo che si estende fino a 24 mesi.

Anche Hertz, ormai rinomata società di noleggio auto in tutto il mondo, offre un servizio di lusso. La sezione Dream Collection infatti consente ai clienti di godere di un’esperienza di guida di alto livello con una selezione di veicoli di lusso e sportivi di fascia alta: se il cliente lo desidera, è disponibile anche l’opzione noleggio con conducente.

