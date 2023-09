Al via dal 18 settembre la terza edizione della Forbes Women’s Week. Tutte le info e come registrarsi

Torna per il terzo anno consecutivo il format della Forbes Women’s Week. Al via dal 18 settembre, fino al 21, una serie di panel con protagoniste alcune figure professionali italiane che, dalla finanza al design passando per il digitale e la comunicazione, hanno imposto un nuovo modello di guida al femminile. I temi affrontati saranno 4: Leadership, Moda e Design, Comunicazione e Internazionalizzazione.

Gli incontri, moderati da Roberta Maddalena, giornalista di Forbes, si terranno in varie location di Milano con speaker ogni giorno diverse.

Lunedì 18 settembre : “Leadership per il cambiamento”

La prima data si terrà lunedì 18 settembre presso la sede di via Santa Maria Segreta di Bain&Company dove si parlerà di “Leadership per il cambiamento” con Claudia D’Arpizio, senior partner di Bain & Company e membro del cda globale di Bain, Claudia Parzani, presidente di Borsa Italiana e partner di Linklaters, Anthea Comellini, ingegnere di Thales Alenia Space, astronauta di riserva dell’Agenzia spaziale europea, Maura Latini, presidente di Coop Italia e Dominga Cotarella, ceo Famiglia Cotarella.

Martedì 19 settembre : “Moda e design: come innovare per rimanere competitivi”

Martedì 19, presso lo showroom di Antolini Duomo Milano, dopo i saluti di Elisa Manna, marketing manager di Antolini, si parlerà di “Moda e Design” con Costanza Caracciolo founder di Coistel Beauty, Claudia Pievani, founder e ceo di Miomojo e Alice Carli executive brand director di Regeneus.

Mercoledì 20 settembre:” I nuovi paradigmi della comunicazione nell’era digitale”

La terza round table, con tema “Comunicazione”, avrà luogo mercoledì 20 presso la sede di via Seprio di Action Agency. Le relatrici della giornata saranno Manuela Ronchi ceo di Action Agency, Valentina Cammarata, founder e ceo di Futura Management, Laura Romano, head of R&D di Henkel Consumer Brands Italia, Grecia e Cipro, Benedetta Balestri ceo di OneShot Group, Wilma Oliviero ceo di AB Normal e Sara Centemero, country manager di Impact.

Giovedì 21 settembre: “Internazionalizzare per crescere: storie d’impresa”

L’”Internazionalizzazione” sarà il tema dell’ultima giornata, che si terrà giovedì 20 presso la sede di Pavia e Ansaldo e avrà come relatrici Meritxell Roca Ortega, partner di Pavia e Ansaldo, Giovanna Flacco, global managing director di L’Officina Profumo di Santa Maria Novella, Fausta Colosimo, head of international markets di Caffè Trucillo, Francesca Morichini chief hr officier di Amplifon e Danila De Stefano, ceo di Unobravo,

