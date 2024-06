Come Eva Mendes ha lasciato Hollywood per diventare un’imprenditrice dei prodotti per la casa

Dieci anni fa ha sospeso la sua carriera a Hollywood per costruire una famiglia con Ryan Gosling. Ora l’attrice 50enne sta tornando alla ribalta come imprenditrice di prodotti per la pulizia. E racconta perché lavare i piatti la rende felice.

C’è musica cubana in sottofondo, un profumo di verbena nell’aria e un lavandino pieno di piatti sporchi: per Eva Mendes, gli ingredienti di una serata da sogno. Anche dopo decenni di prime hollywoodiane e tappeti rossi glamour, la cucina è il luogo in cui prova più gioia.

“Pulire per me e per la mia famiglia non significa solo pulire”, dice a proposito delle faccende domestiche. “È un’esperienza che crea legami emotivi. Quando ho scoperto la meditazione consapevole, ho pensato che quella fosse la cosa per me”.

Per arrivare a questo momento di grazia della sua vita – in cui trascorre la maggior parte delle serate trovando felicità su quel lavandino della sua casa nella California meridionale, dove vive assieme al collega Ryan Gosling, 43 anni, e alle loro due figlie – ha richiesto anni di duro lavoro, frutto dei geni ereditati dalla madre, immigrata negli Stati Uniti da Cuba. Da quando Mendes era piccola, la madre le spiegava che la libertà si ottiene guadagnando i propri soldi. La guidava con l’esempio: Mendes vedeva la madre fare lavori di tutti i tipi, dalla vendita di cesti pasquali ai vicini alla domestica, poi la cassiera in una banca. Ora, a 50 anni, a dieci anni dalla fine della sua carriera a Hollywood, anche Eva può dire di avere vissuto una vita in più atti.

In che cosa ha investito Eva Mendes

Dopo avere recitato nel 2014 nel suo ultimo film, Lost River, Mendes è diventata madre, stilista, autrice di libri per bambini e comproprietaria di una startup di successo nel campo dei prodotti per la pulizia della casa, Skura Style.

Dopo avere comprato una quota nel 2022, Mendes ha aiutato Skura – fondata nel 2017 da Linda Sawyer e Alison Matz – ad aumentare la penetrazione delle sue attività di marketing e si è persino cimentata nel design di prodotti. Forbes stima che lo scorso anno l’azienda abbia registrato entrate per 7 milioni di dollari, mentre per quest’anno viaggia verso i 20 milioni.

“Ho iniziato a usare il prodotto e mi è piaciuto molto”, racconta. “Allora sono entrata i contatto con le fondatrici e ho adorato la loro storia”. Come Mendes, Sawyer e Matz hanno abbandonato carriere di successo – Sawyer è stata a lungo amministratore delegato per il Nord America di Deutsch Advertising, mentre Matz era editrice di riviste di Meredith e Condé Nast, tra cui Brides – per diventare imprenditrici. Nel suo ruolo di proprietaria, Mendes si è interessata a tutti gli aspetti della società. “Voglio partecipare alle call con gli investitori, voglio parlare delle cose noiose, come l’altezza che deve avere la nostra scatola per entrare in un certo scaffale. Mi interessa tutto”.

L’ascesa e l’addio a Hollywood

Mendes è nata a Miami e si è trasferita a Los Angeles da bambina. Crescendo, non aveva in programma di recitare. Finché, quando aveva poco più di 20 anni, una sua foto è stata scoperta da un agente di Hollywood. Allora ha preso in considerazione il mondo dello spettacolo, ricordando il consiglio della madre sull’importanza di mantenersi da sola. “Volevo solo guadagnare soldi ed essere finanziariamente indipendente”, dice. “il mio obiettivo era comprare una casa a mia madre, comprarne una per me stessa e mettere semplicemente i soldi in banca”.

Ha iniziato a recitare in alcuni video musicali degli anni ’90 – tra cui quello di Miami di Will Smith – e ha debuttato al cinema nel 1998, in un film della saga Grano rosso sangue. Poi, nel 2001, ha avuto al sua grande occasione: un ruolo in Training Day, con Denzel Washington e Ethan Hawke. “Mi piaceva molto studiare il background del personaggio, che cosa voleva in una certa scena, scomporre la scena stessa”, spiega. “Tutto questo è ancora emozionante per me”.

Questo approccio ha dato i suoi frutti: Mendes ha recitato in film di successo come Hitch – Lui sì che capisce le donne, 2 Fast 2 Furious e, nel 2012, il film che le ha cambiato la vita, Come un tuono, in cui ha recitato con Gosling. Nonostante il successo, dice di non avere mai amato stare davanti alla telecamera. Nel 2014, quando è nata la sua prima figlia, Esmeralda, Mendes ha sospeso la sua carriera a Hollywood e non si è più guardata indietro. “La mia ambizione era ancora lì”, dice. “È solo che, improvvisamente, è stata diretta verso qualcos’altro. Tutta la mia attenzione è andata a casa mia. È da qui che traggo gioia”.

Eva Mendes dopo il cinema

E se ha smesso di recitare, Mendes non ha mai smesso di lavorare. Nel 2015 ha lanciato un marchio di bellezza, Circa Beauty, che non è più attivo. E tra il 2013 e il 2020 ha collaborato con New York & Company per disegnare collezioni di abiti e tailleur con pantaloni. “Era davvero il lavoro ideale per me, perché continuavo a creare e adoro entrare in contatto con donne. Mi sentivo davvero realizzata nel farlo”.

Non le importa se la gente pensa che abbia sacrificato la sua carriera per quella di Gosling. “Non soccombo alle stronzate della società”, dice. Da quando si è assunta più responsabilità a casa (scherza spiegando che il suo lavoro a tempo pieno è fare l’autista), Gosling è stato candidato due volte al premio Oscar, l’ultima per l’interpretazione di Ken nel film Barbie del 2023.

Mendes ha maturato la scelta di entrare in Skura Style mentre passava del tempo a casa con le sue figlie. All’inizio, come cliente, si è innamorata della spugna anti-batterica Skrubby Sponge: fu conquistata dal suo design con un monogramma a scomparsa. “In pratica il monogramma scompare man mano che usi il prodotto, entro una o due settimane”, spiega Sawyer. “È un indicatore visivo che è tempo di buttarlo”.

L’ingresso in Skura Style

Mendes è entrata in contatto con le cofondatrici nel 2021 per vedere se ci fosse la possibilità di lavorare insieme. Le tre donne si sono incontrate per la prima volta su Zoom e raccontano di avere avuto subito una buona intesa. Inoltre, Mendes era entusiasta all’idea di entrare in una squadra fondata da donne. “I ruoli più difficili che ho interpretato sono stati quelli in film con un cast a netta prevalenza maschile”, ricorda. “Sono una donna che sta bene con le donne, e ho bisogno di sentire intorno a me l’energia femminile”.

Da quando è diventata comproprietaria, nel 2022, il suo coinvolgimento ha portato apparizioni in televisione e un maggiore interesse verso il brand da parte dei rivenditori al dettaglio. “Eva è stata una partner straordinaria nelle conversazioni che abbiamo avuto con i rivenditori”, dice Sawyer. “Tutti dicono: ‘Si vede che ha preso sul serio il ruolo di proprietaria di questa azienda e di questo marchio’”.

Testimonial delle spugne

Mendes ha anche un ruolo importante nel design e nello sviluppo dei prodotti. La collezione Skura Style x Eva Mendes, che comprende anche la sua amata Skrubby Sponge, è ispirata a Cuba. La collezione è disponibile in oltre 220 negozi Target in tutti gli Stati Uniti ed è il primo passo del brand verso l’espansione nei grandi magazzini. Le cofondatrici affermano di essere all’inizio di un processo che servirà ad attrarre un mercato completamente nuovo. Nel frattempo, l’azienda continua a produrre salviette in microfibra e strofinacci per la cucina e Mendes lavora a nuovi prodotti.

Mendes sa bene che le spugne non sono esattamente prodotti sexy, ma è proprio quello il punto. “Volevo essere il loro volto”, spiega. “Volevo rischiare ed essere motivata dalla gente che si chiedeva: ‘Ma perché le spugne?’. In tutto questo c’era qualcosa che mi attraeva molto. Pensavo: ‘Se possiamo rendere una spugna bella, divertente, gioiosa e sexy, è un bel risultato’”.

