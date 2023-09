Disney potrebbe cedere il canale tv Abc a Nextstar. E intanto spunta Apple all’orizzonte

Aspetti principali

Le discussioni sono ancora in una fase preliminare ma Nexstar sarebbe interessata all’acquisizione solo se riuscisse a chiudere un accordo economicamente favorevole.

Un'acquisizione potrebbe comportare complicazioni poiché ABC condivide le trasmissioni con altre reti di proprietà di Disney, come Espn.

La programmazione di ABC include serie popolari come Grey’s Anatomy e General Hospital, programmi nazionali di notizie e programmi televisivi di realtà come Dancing With The Stars e American Idol.

La vendita dei canali tv

sta esplorando la possibilità di cedere ABC e altre reti televisive al radiodiffusore locale A riportare questa notizia è stata Bloomberg e fa parte di un progetto della società di cedere i suoi asset televisivi “tradizionali”.

A luglio, il ceo di Disney, Bob Iger, ha dichiarato durante un’intervista con Cnbc che l’azienda stava cercando di vendere molte delle sue proprietà televisive tradizionali, affermando che tali proprietà “potrebbero non essere centrali per Disney”. Iger, che è salito di grado in Disney dopo essere stato un dirigente in ABC, ha definito il modello di business della televisione lineare “sicuramente obsoleto”. Nel frattempo, Nexstar è stata alla ricerca di proprietà dei media legacy.

L’indiscrezione e la smentita

Secondo un recente articolo di Hollywood Reporter, Apple potrebbe bussare presto alla porta di Bob Iger per acquisire Disney. Si tratterebbe comunque di una trattativa complessa, dato il valore di mercato di Disney. Apple infatti potrebbe essere una delle poche società in grado di rilevare Disney. Esiste poi, come aggiunge Hollywood Reporter, un “rapporto speciale” tra Disney e Apple: Steve Jobs ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Disney dal 2006 fino alla sua morte nel 2011. Iger è entrato a far parte del consiglio di Apple poco dopo la morte di Jobs. Ha rassegnato le dimissioni da quella posizione il 10 settembre 2019, lo stesso giorno in cui Apple ha ufficialmente annunciato di entrare nel settore dei contenuti attraverso il suo servizio Apple TV+.

Ad agosto è arrivato comunque una smentita di Bob Iger che ha considerato altamente improbabile un’acquisizione da parte di Apple a causa delle norme che regolano il settore. “Non mi metterò a speculare sulla possibilità che Disney venga acquisita da un’azienda”, ha spiegato Iger, qualsiasi essa sia, tecnologica o meno. Ovviamente chiunque volesse speculare su queste cose dovrebbe prendere immediatamente in considerazione il contesto regolatorio globale. Non dirò nulla di più. Non è un argomento su cui ci ossessioniamo”.

