Lapo Elkann insieme al brand spagnolo Ecoalf per un abito in nylon riciclato da reti da pesca

edinsieme per un abito formale in edizione limitata che “coniuga la sostenibilità con lo stile e l’eleganza italiana”. L’obiettivo? “Sviluppare prodotti di alta qualità per uno stile di vita sostenibile per le generazioni di oggi e quelle future”.

Realizzati con il tessuto registrato Econyl, riciclato da nylon proveniente da reti da pesca dismesse, tappeti e ritagli di tessuto, i completi sono prodotti in Portogallo. Ecoalf ha dichiarato che questi completi a basso impatto rilasciano la minima quantità di microplastiche, in linea con il suo impegno a essere completamente sostenibile e con l’ambizione di contribuire a combattere l’inquinamento marino. Inoltre, come ha dichiarato l’azienda, la produzione della collezione ha permesso di risparmiare circa 243.000 litri di acqua e ha garantito una riduzione del 58 per cento delle emissioni di anidride carbonica rispetto ai completi tradizionali.

Sostenibilità ed eleganza

“Con questa collezione di completi in edizione limitata, volevamo portare eleganza e stile nel mondo della sostenibilità, che finora non è stato considerato attraente o di classe, per introdurlo in un mercato in crescita, ma anche fondamentale per il nostro mondo e il pianeta,” ha dichiarato Elkann. “La sostenibilità è fondamentale per una migliore qualità di vita, ma non dovrebbe significare noiosa”.

I completi leggeri e performanti sono disponibili in quattro colori, tra cui blu navy, turchese, rosso corallo e blu Klein (colore creato dall’artista francese Yves Klein), e presentano pantaloni a pieghe e dal taglio a carota abbinati a blazer monopetto con un solo bottone e ampi rever.

Il 10% alla Fondazione Laps

“Nel 2009 abbiamo iniziato sviluppando zaini realizzati con materiali riciclati e negli ultimi 14 anni ci siamo espansi in altre categorie per offrire uno stile di vita sostenibile completo”, ha detto Javier Goyeneche, fondatore e presidente di Ecoalf. “Per progettare la nostra prima collezione di completi, non potevo pensare a una persona migliore di Lapo. La sua creatività, il suo gusto e la sua visione aggiungono un valore incredibile per creare un completo orientato allo scopo che incarna il suo stile riducendo al minimo l’impatto ambientale,” ha dichiarato.

Oltre al componente ecologicamente responsabile, Ecoalf ha dichiarato che il 10 per cento dei proventi dalla vendita della collezione sarà donato alla Fondazione Laps, fondata da Elkann per sostenere bambini e giovani svantaggiati con iniziative educative.

La vendita di Italia Independent

Questa settimana, inoltre, Lapo Elkann ha completato la vendita di Italia Independent, brand da lui fondato e diventato di proprietà di Modo Group. La società è stata venduta per un milione di euro dopo circa 15 anni sotto la presidenza di Lapo Elkann.

“Sono contento che sia stata Modo Group ad acquisire il brand Italia Independent”, ha commentato Elkann. “Sono certo che Alessandro Lanaro (il proprietario di Modo Group, ndr) e il suo team, forti del loro track record, sapranno fare evolvere il marchio che ho fondato al quale rimarrò sempre legato”.

