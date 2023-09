Riccardo Illy ha aperto a Trieste il primo punto vendita del Polo del Gusto

Il Polo del Gusto ha presentato a Trieste il suo primo punto vendita. L’opening si inserisce nel progetto Incantalia, che si svilupperà come una rete di negozi in Italia, all’estero e online. Il nuovo negozio, in via Einaudi, 2/A, accoglie tutta l’offerta delle marche del Polo del Gusto e offre una selezione di altri prodotti, sempre accomunati dall’eccellenza e dalla qualità.