Il Polo del Gusto si espande: apre a Torino la nuova boutique Dammann Frères

Dammann Frères, una delle più antiche “maison” di tè francese, sbarca a Torino. Si tratta del secondo punto vendita italiano (dopo quello di Milano) dell’azienda, che fa parte del Polo del Gusto, la holding di marche d’eccellenza dell’agroalimentare presieduta da Riccardo Illy che include le aziende Achillea, Agrimontana, Domori, Pintaudi.

Il nuovo negozio, la cui inaugurazione è prevista per l’11 aprile, si trova a Piazza San Carlo, accanto al punto vendita Domori, che distribuisce in Italia i prodotti Dammann Frères (così come è distributore di tutti i prodotti delle aziende della holding). Tra gli invitati, oltre al presidente del Polo del Gusto Riccardo Illy, ci sarà la presidente di Dammann Frères Erika Le Noan e l’ad di Domori Janluca de Waijer.

“Uno dei valori fondanti del Polo del Gusto è proprio quello di creare sinergie tra marche diverse, che condividono eccellenza, posizionamento alto e un ottimo potenziale di abbinamenti”, commenta Riccardo Illy.

“Da oggi, il Polo del Gusto è presente a Torino con due prestigiosi punti vendita, ognuno caratterizzato da uno stile unico e distintivo sia nell’offerta che nell’esperienza d’acquisto. Dammann Frères e Domori condividono una vocazione alla qualità e una passione per la conoscenza, in cui l’esperienza diretta – assaggi, degustazioni guidate, eventi – diventa un passaggio fondamentale per fare scoprire, riconoscere e amare la qualità superiore”.

Dalla boutique al Domori Store

Il negozio, uno spazio accogliente e raffinato di circa 30 metri, rispecchia l’inconfondibile stile della maison, in cui il tè diventa assoluto protagonista. Grande attenzione è rivolta alle vendite del tè sfuso, cui è dedicata la parete che accoglie ben 133 varietà nelle eleganti scatole di latta Dammann.

All’ingresso, i visitatori vengono accolti da un prezioso Orgue à thés, un allestimento di piccoli dispenser per avvicinare i clienti al mondo del tè, accompagnarli in un viaggio sensoriale alla scoperta di raccolti preziosi ed aromi.

All’interno della boutique, i clienti potranno conoscere e assaggiare il tè, per un totale di 400 ricette in assortimento, per poi passare internamente sia al Domori Store che agli ampi spazi sotterranei – le due sale polifunzionali, attrezzate per degustazioni e masterclass – ideate per ospitare le attività educational di Dammann Frères, da sempre uno dei tratti distintivi dell’azienda.

“Nel negozio Dammann Frères di Torino daremo spazio a tutto il mondo del tè, che per Dammann Frères significa coinvolgere le persone, coltivare una comunità che riguarda ogni aspetto di questo prodotto meraviglioso: dalla conoscenza dei raccolti, alla preparazione, agli accessori”, aggiunge Erika Le Noan.

“Il mercato italiano si distingue per consumatori sempre più numerosi, ma soprattutto attenti, consapevoli, attratti dalla qualità e dall’eticità dei nostri prodotti. Per noi è un Paese importante, di grandissimo potenziale, così come per noi è importante presentarci a Torino, diventare un punto di riferimento nel cuore della città per tutti gli appassionati del tè”.

Il nuovo stabilimento Dammann Frères

Dammann Frères, dal 2023 società benefit, distribuisce tradizionalmente i suoi prodotti nei caffè, negli hotel, nei ristoranti e nei negozi alimentari di lusso in Francia, dove è presente con 9 negozi di proprietà, 17 franchising e 250 corner più 6 negozi all’estero.

Da fine marzo, l’azienda è impegnata nella realizzazione di un nuovo stabilimento da 30mila metri quadri, sempre nell’area di Dreux, frutto di un investimento di 34 milioni di euro, destinato a raddoppiare la capacità produttiva, che oggi si attesta su poco meno di mille tonnellate.

