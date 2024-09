Dal Policlinico Gemelli al Gruppo San Donato: quali sono i migliori ospedali d’Italia (e del mondo)

Il Policlinico Gemelli conferma il primo posto tra i migliori ospedali d’Italia per il quarto anno consecutivo. Nella classifica World’s Best Hospitals di Newsweek, l’ospedale romano si piazza al 35° posto assoluto (unica struttura italiana tra le prime 50 al mondo) nel top 250 mondiale, con il primato in ginecologia e ostetricia, gastroenterologia e pneumologia. A dominare la classifica ci sono gli Stati Uniti, presenti con ben 420 ospedali.

Gemelli ai primi posti anche in Europa

In Italia, l’ospedale Policlinico Gemelli conferma l’eccellenza, conquistando il secondo posto in discipline come endocrinologia e neurologia, e il terzo in oncologia, cardiologia e ortopedia.

“Il primato del Policlinico Gemelli è per noi motivo di grande soddisfazione”, dichiara il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Carlo Fratta Pasini.

“Il punto di forza del Policlinico Gemelli è nella sua storia e nella sua missione di ospedale al servizio di tutti che coniuga cure e ricerche di avanguardia, ma anche formazione di medici e operatori sanitari. Un modello che unisce la continua innovazione tecnologica e gestionale, con l’eccellenza nell’assistenza ai pazienti. Risultati resi possibili dal costante supporto economico dei Fondatori, Università Cattolica e Istituto Toniolo, e dal quotidiano impegno di migliaia di donne e di uomini, coinvolti professionalmente e sovente anche emotivamente, nella missione del Gemelli”.

Il ranking di Newsweek

Giunta alla sua quinta edizione, la classifica è il risultato di un’ampia ricerca internazionale che ha valutato l’eccellenza in 12 specializzazioni mediche, tra cui cardiologia, neurologia e oncologia.

Dalla prima edizione del 2019, che includeva 1.000 ospedali in 11 paesi, è cresciuto il numero di strutture prese in considerazione fino ad arrivare a 2.400 ospedali in 30 nazioni diverse (Stati Uniti, Germania, Giappone, Francia, Italia, Gran Bretagna, Corea del Sud, Brasile, India, Spagna, Canada, Australia, Messico, Colombia, Olanda, Arabia Saudita, Svizzera, Taiwan, Emirati Arabi Uniti, Austria, Belgio, Cile, Malesia, Tailandia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Israele, Singapore).

Ogni struttura viene valutata prendendo in considerazione diversi criteri (ognuno con un peso diverso), tra cui il parere di esperti, i sondaggi condotti tra i pazienti, le metriche di qualità degli ospedali e l’indagine sull’implementazione dei PROMs (Patient-Reported Outcome Measures, cioè misure di esito riportate dal paziente, definite come questionari standardizzati e validati completati dai pazienti, per misurare la percezione del loro benessere funzionale e la qualità di vita).

La top ten dei migliori ospedali italiani secondo Newsweek

1. Policlinico Universitario A. Gemelli – Roma

2. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano

3. IRCCS Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato – Milano

4. Istituto Clinico Humanitas – Rozzano (MI)

5. Policlinico Sant’Orsola-Malpighi – Bologna

6. Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona – Verona

7. Ospedale Policlinico San Matteo – Pavia

8. Azienda Ospedaliera di Padova – Padova

9. Ospedale Papa Giovanni XXIII – Bergamo

10. Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza – Torino

La top ten dei migliori ospedali del mondo secondo Newsweek

1. Mayo Clinic – Rochester, Minnesota (Usa)

2. Cleveland Clinic – Cleveland, Ohio (Usa)

3. Toronto General – University Health Network – Toronto (Canada)

4. The Johns Hopkins Hospital – Baltimore, Maryland (Usa)

5. Massachusetts General Hospital – Boston, Massachusetts (Usa)

6. Charité – Universitätsmedizin Berlin – Berlino (Germania)

7. Karolinska Universitetssjukhuset – Stoccolma (Svezia)

8. AP-HP – Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière – Parigi (Francia)

9. Sheba Medical Center – Ramat Gan (Israele)

10. Universitätsspital Zürich – Zurigo (Svizzera)

