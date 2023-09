Tutti i progetti di sostenibilità del prodotto e d’impresa della bellunese Marcolin

Articolo di Gianpaolo Ansalone apparso sul numero di settembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Il mercato dell’eyewear è in continua crescita. Come dimostra un recente report di Cerved, tech company specializzata nell’aiutare le aziende a gestire il rischio di credito, dal 2017 al 2022 il settore dell’occhialeria è stato quello con la più alta percentuale di export dall’Italia, con un +104,6%. In questo scenario, il made in Italy rappresenta un traino fondamentale, con le aziende del settore che crescono in termini di vendite e fatturato.

Opera in questo contesto il gruppo Marcolin, storica azienda fondata nel 1961 nel distretto dell’occhialeria nella provincia di Belluno, diventata punto di riferimento dei principali player del settore per la gestione dei marchi in licenza. Con 150 distributori e 15 filiali a livello internazionale, il gruppo – oggi guidato dal ceo Fabrizio Curci – ha toccato nel 2022 un fatturato di 547,4 milioni di euro e conta circa duemila dipendenti in tutto il mondo.

Il 2023 è già diventato un anno cruciale nella storia del gruppo, perché ha visto la firma di un accordo storico: la licenza perpetua con The Estée Lauder Companies per Tom Ford Eyewear, che costituisce una significativa estensione del contratto di licenza con il marchio, per il quale Marcolin produce e distribuisce occhiali dal 2005.

Intanto, per la società la crescita sembra essere il primo obiettivo, accompagnata però da una forte attenzione per il mondo esg, verso cui il gruppo Marcolin investe ogni giorno. Da questo approccio parte un piano strategico che abbraccia l’attenzione per l’ambiente, per le persone e una governance aziendale efficace e moderna, che mira a raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni unite nel 2015. Un impegno per tutta l’azienda, condiviso da partner e fornitori, in un’ottica di responsabilità sociale collettiva.

Responsabilità che si traduce con la sostenibilità del prodotto e d’impresa, sociale (grazie a iniziative di welfare o politiche a sostegno della diversity & inclusion) e con stringenti pratiche di governance. Nel 2022 Marcolin ha inoltre dato ulteriore impulso a questo impegno attraverso numerose azioni di sviluppo della governance aziendale, tra cui l’ottenimento della certificazione Iso 13485, che regola a livello internazionale i sistemi di gestione qualità nel settore dei dispositivi medici. Marcolin ha inoltre implementato un progetto di tracciabilità, che garantisce il monitoraggio continuativo nella catena di fornitura degli occhiali immessi sul mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.