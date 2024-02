Cresce la ricchezza degli eredi di Del Vecchio: EssilorLuxottica sfonda i 90 miliardi di capitalizzazione

Nuovo record in Borsa per EssilorLuxottica. Grazie a un’apertura positiva delle contrattazioni, il titolo della società, quotato a Parigi, ha sfondato per la prima volta nella sua storia il muro dei 90 miliardi di euro di capitalizzazione, con le azioni che sono vicine a raggiungere il prezzo di 200 dollari.

La corsa di EssilorLuxottica

Prima di stornare leggermente a +0,92%, le azioni di EssilorLuxottica hanno toccato i massimi di 199,56 euro per azione

Prima di stornare leggermente a +0,92%, le azioni di EssilorLuxottica hanno toccato i massimi di 199,56 euro per azione

Lo scorso 14 febbraio, il cda della società ha proposto la riconferma di tutti gli attuali amministratori.

Esclusa quindi la possibilità di vedere uno degli otto eredi dello scomparso Leonardo Del Vecchio, già fondatore e presidente di Luxottica e presidente esecutivo di EssilorLuxottica, oltre che uno dei maggiori azionisti del gruppo.

Sempre il 14 febbraio la società ha comunicato i risultati del quarto trimestre e del 2023. Anno che si chiuso con un fatturato in aumento del 7% a 25,39 miliardi di euro, un utile netto di gruppo adjusted record vicino ai 3 miliardi di euro e un free cash flow a 2,4 miliardi di euro.

L’accordo tra gli eredi

Secondo quanto riportato recentemente, gli eredi di Leonardo Del Vecchio starebbero studiando “l’inserimento nello statuto della previsione da parte dei soci di poter liquidare parzialmente o completamente il loro pacchetto azionario secondo una tempistica e modalità disciplinate in modo puntuale”. In sintesi, si vorrebbe modificare il sistema di governance voluto dall’imprenditore nel testamento, e di monetizzare sul pacchetto azionario che avrebbe un valore superiore ai 4 miliardi di euro. Cifra che in virtù del rally in Borsa della società sta continuando a crescere. Bisogna ricordare, infatti, che la maggioranza del patrimonio netto di Del Vecchio, 25,5 miliardi di euro, era legato alla sua partecipazione del 32% proprio in EssilorLuxottica.

A margine

Lo scorso 30 novembre la società ha firmato con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali il nuovo Contratto Integrativo Aziendale che ha introdotto per la prima volta la settimana corta di 4 giorni per i 20mila dipendenti dell’azienda.

