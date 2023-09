Cresce il patrimonio di Katy Perry: adesso è una delle donne self-made più ricche d’America

articolo di Marisa Dellatto

Lunedì, la superstar del pop Katy Perry ha venduto i suoi diritti musicali alla Litmus Music, sostenuta da Carlyle, per una cifra stimata di 225 milioni di dollari. Grazie alla cessione, il suo patrimonio netto è aumentato a circa 340 milioni di dollari, rendendola una delle donne self-made più ricche d’America.

Secondo Billboard e Variety, Perry ha ceduto i diritti sui master dei brani e i diritti di pubblicazione per i cinque album che ha pubblicato dal 2008 al 2020, One Of The Boys, Teenage Dream, PRISM, Witness e Smile. Litmus, fondata nell’agosto 2022 dai veterani dell’industria musicale Hank Forsyth e Dan McCarroll, con 500 milioni di dollari dal Carlyle Group, non ha perso tempo ad acquistare i diritti musicali. Ad agosto, Litmus ha acquistato i diritti sul catalogo della star country Keith Urban e, a giugno, il produttore musicale Benny Bianco ha venduto i diritti sui suoi successi, che includono canzoni di Rihanna, Justin Bieber e Camila Cabello, a Litmus. I rappresentanti di Litmus Music hanno rifiutato di commentare a Forbes i dettagli della cessione di Katy Perry.

Tuttavia, si tratta di una delle più grandi operazioni economiche musicali del 2023. A gennaio, il rapper Dr. Dre avrebbe venduto una parte dei diritti d’autore dei suoi album scritti da solista, il suo lavoro con gli NWA e altri flussi di reddito musicale per oltre 200 milioni di dollari. Justin Bieber ha venduto i diritti di pubblicazione e i diritti sui master dei brani lo stesso mese per una cifra mese.

Kate Perry, 38 anni, non è stata inclusa nella lista 2023 di Forbes delle donne self-made più ricche d’America (pubblicata lo scorso giugno), anche se sicuramente potrebbe farne parte l’anno prossimo. In quel periodo, secondo Forbes, il suo patrimonio netto era inferiore a 200 milioni di dollari. Una cifra che faceva riferimento ai suoi guadagni derivanti dai tour, dalle registrazioni e dal suo ruolo di giudice di American Idol (la soglia minima per far parte della lista del 2023 di 225 milioni di dollari). Grazie a questo incremento, adesso, sarebbe sullo stesso livello di altre ricche superstar, tra cui Rihanna, Taylor Swift, Madonna, Beyoncé, Celine Dion, Dolly Parton e Barbra Streisand.

Tuttavia, è importante evidenziare che i rappresentanti di Kate Perry non hanno risposto alla richiesta di commento di Forbes.

Perry è finita sotto i riflettori del mondo della musica nel 2008 grazie al suo singolo I Kissed A Girl. La canzone conquistò il primo posto nella Billboard Hot 100, dove rimase per sette settimane. Alla fine anche altri otto successi di Perry raggiunsero il primo posto, tra cui California Gurls, ET e Firework. Nel 2015, è apparsa sulla copertina di Forbes come la terza artista con i guadagni più alti. Dopo aver incassato 135 milioni di dollari al lordo delle imposte, ha guadagnato più di Taylor Swift, Rihanna e Miley Cyrus messe insieme. Nello stesso anno si è esibita al Super Bowl Halftime Show.

“Sono orgogliosa di gestire direttamente la mia aziende”, disse all’epoca Perry a Forbes. “Sono un imprenditrice. Non voglio fuggire da questo ruolo. Anzi, voglio impersonificarlo del tutto”. Nel 2019, Forbes ha identificato Katy Perry come la nona cantante che ha guadagnato di più nel decennio. Si tratta, infatti, di un reddito stimato di 530 milioni di dollari.

Il patrimonio netto di Katy Perry è costituito principalmente da contanti derivanti dalla sua carriera musicale e dai guadagni del tour. Nel 2018, Perry si è unita al revival della ABC di American Idol come giudice. Sarà presente anche nella settima edizione dello show, dove secondo quanto riferito guadagnerà una cifra pari a 25 milioni di dollari. “Sono davvero orgogliosa come donna”, ha detto riguardo al suo cachet. “E sai perché? Sono stato pagata, praticamente, più di qualsiasi altro ragazzo che ha partecipato a quello show”.

Dal 2021, Perry ha anche dato vita a una serie di 32 spettacoli a Las Vegas al Resorts World che si concluderà a novembre. La cantante, sposata con l’attore Orlando Bloom, ha anche un marchio di scarpe, Katy Perry Collections, e un marchio di bevande analcoliche, De Soi.

La vendita del catalogo di Perry non significa che abbia smesso di fare musica per sempre, anche se non pubblica un album da Smile del 2020 . “Scrivo sempre”, ha recentemente detto a Good Morning America . “E non smetterò. Penso, infatti, che grazie a queste canzoni riesco a rendere onore al mondo intorno a me. Inoltre, continuerò a prendermi cura del mio bambino di tre anni. Tornerò, ma datemi il tempo necessario”.

