Forbes Women’s Week: le protagoniste e le foto della penultima giornata sulla comunicazione digitale

Manuela Ronchi, ceo di Action Agency, Valentina Cammarata, founder e ceo di Futura Management, Laura Romano, head of R&D – Henkel Consumer Brands Italia, Grecia e Cipro, Benedetta Balestri, managing director di One Shot Group, Wilma Oliverio, ceo di AB Normal – Eatertainment Company e Sara Centemero, country manager di Impact.com.

I saluti della founder di A ction Agency

Si è conclusa ieri la terza, e penultima, giornata di panel della, in corso dal 18 settembre. Protagoniste dell’incontro, dal titolo, sono state:

Ad aprire il dibattito è stata Manuela Ronchi, ceo di Action Agency. Manuela è una grande esperta di marketing e comunicazione. Ha fondato 40 anni fa Action Agency, agenzia specializzata nella comunicazione, specializzata in strategie comunicative multipiattaforma.

Imprenditrice visionaria, scrittrice, manager dei più grandi personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura, Manuela Ronchi è stata tra le pioniere nell’intercettare il potenziale del podcast già nel 2018, fondando così la prima media company sul digital audio, oggi diventata Dr Podcast.

Il suo mantra è “content is the king”. Con Ronchi si è approfondito il concetto di media company, e dei suoi linguaggi, e di cosa significa fare personal branding oggi.

Futura Management: una boutique agency per i talent

Futura Management è una boutique agency specializzata nella gestione, commercializzazione e posizionamento editoriale di diversi talent. Struttura strategie di engagement coinvolgendo i talent, dando un supporto completo in ogni tipo di attività, on e offline: produzione, comunicazione, iniziative commerciali, performance live. Tre i suoi asset: management, creazione format e consulenza aziendale.

Dopo anni nel mondo della comunicazione, 5 anni fa Valentina Cammarata ha dato vita a Futura Management.

Oltre a essere la prima agenzia partner di Twitch Italia, Futura Management si distingue da una semplice talent agency per un aspetto fondamentale: la creazione di format editoriali, offline e online, sia per i suoi talent sia per i suoi clienti.

L’impegno di Henkel per una comunicazione trasparente

L’impegno nella sostenibilità di Henkel, che da anni occupa posizioni di leadership sia nel mercato al consumo sia in quello industriale, in quanto azienda del mondo della chimica, può sembrare astratto ma non è così. Dalla sua la società ha oltre 30 anni di rendicontazione e una continua ricerca in innovazione e sviluppo. Oltre a una forte cultura aziendale.

Laura Romano è responsabile della divisione ricerca e sviluppo per Italia, Grecia e Cipro. Risale al 1992 il primo Rapporto ambientale di Henkel, una delle pochissime aziende chimiche-farmaceutiche che può vantare ben 30 anni di attenzione e rendicontazione sulla sostenibilità. Con Romano si è parlato dell’importanza dell’attività di ‘educazione’ del consumatore e del bisogno di fare educazione allo spreco.

One Shot Group: la società che tutela i creator

Classe 1993, Benedetta Balestri è co-founder e managing director di One Shot Group, agenzia italiana specializzata in management e comunicazione digital con focus sulla Generazione Z. Al gruppo fanno capo quattro unità, tra cui One Shot Agency, una talent agency con un roster di oltre 30 talenti digitali, una che sviluppa strategia e creatività per aziende, un hub di produzione specializzato in live streaming e una label musicale. Si aggiunge Zenzero, la talent agency verticale sul mondo del food nata dalla joint venture con Giallo Zafferano e Mondadori Media.

Con Benedetta si è parlato di come sta cambiando il volto dell’influencer marketing e si rimane competitivi in un mercato in costante evoluzione.

AB Normal – Eatertainment Company: come si comunica il settore food

Nata a Telese Terme (Benevento), Wilma Oliverio è cresciuta in Calabria, a Praia a Mare. La cucina è stata da sempre nel suo destino: cresciuta nel ristorante di nonna Wilma e nonno Alfredo, con un papà che gestiva una società di rappresentanza commerciale nel settore food & beverage, per Wilma il cibo e il vino sono da sempre due argomenti di famiglia.

Oggi guida AB Normal – Eatertainment Company, azienda che si occupa di food consulting & advertising fondata nel 2010 insieme al marito, lo chef Alessandro Borghese. La società punta sull’eccellenza creativa, sulla comunicazione e lo sviluppo di format tv. Per Alessandro Borghese, primo chef televisivo, Ab Normal ha studiato una comunicazione ad hoc del suo personaggio.

Impact.com: soluzioni per ottimizzare la gestione e la relazione con creator

Impact offre una soluzione SaaS ai dipartimenti marketing, communication e pr per automatizzare e ottimizzare la gestione e la relazione con creator, influencer, ambassador o affiliati.

Manager con più di 15 anni di esperienza sales e marketing nel settore SaaS, oggi Sara Centemero è country manager di impact.com.

La società ha da poco lanciato da poco impact.com/creator, una piattaforma che consente agli inserzionisti di scoprire, creare, gestire e amplificare programmi di influencer marketing da un’unica interfaccia. Con diversi livelli di servizio: un team di Influencer Growth Manager, che supporta il brand nel recruiting dei creator, e una divisione creativa di cui un brand può servirsi per lo sviluppo della campagna.

Giovedì 21 settembre: “Internazionalizzare per crescere: storie d’impresa”

L’”Internazionalizzazione” sarà il tema dell’ultima giornata, che si terrà giovedì 20 presso la sede di Pavia e Ansaldo e avrà come relatrici, dopo i saluti di Stefano Bianchi, managing partner di Pavia e Ansaldo, Meritxell Roca Ortega, partner di Pavia e Ansaldo, Giovanna Flacco, global managing director di L’Officina Profumo di Santa Maria Novella, Fausta Colosimo, head of international markets di Caffè Trucillo, Francesca Morichini chief hr officier di Amplifon e Danila De Stefano, ceo di Unobravo,

