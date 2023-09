L’azienda bergamasca che aiuta le pmi che cercano il successo online 

Articolo di Nicolò Rubeis tratto dal numero di settembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati

Nel panorama dell’e-commerce, una realtà della provincia di Bergamo fa parlare di sé. Nata dall’idea di quattro soci – Matteo Devecchi, Roberto Ferri, Luca Marcandalli e Guido Presti -, con esperienza pluriennale nel settore della logistica e delle spedizioni, Log Solution ha creato nuove possibilità per le pmi che cercano il successo online. Sono sempre di più le aziende che decidono di vendere sul web in Italia, ma il commercio elettronico, per quanto porti opportunità ricche e allettanti, rappresenta una sfida per le pmi, che si trovano a competere con i colossi internazionali.

Log Solution: la gestione completa di logistica e spedizioni

I clienti, abituati ai servizi offerti dai leader di mercato, hanno standard altissimi e sono ogni anno più esigenti. In questo contesto, Log Solution aiuta le aziende decise ad affacciarsi al mondo online o intenzionate a scalare il proprio business, offrendo loro una gestione completa di logistica e spedizioni. Il servizio include stoccaggio della merce, preparazione dell’ordine, consegne rapide e assistenza dedicata: un reparto di logistica in outsourcing che permette alle aziende di rendersi competitive in questo mercato.

“Offriamo un servizio praticamente chiavi in mano”, racconta Roberto Ferri. “Integrandosi con noi, le aziende possono anche dimenticarsi del loro magazzino”. La gestione completa delle operazioni permette agli imprenditori di concentrarsi sul proprio business, mentre un team di professionisti si prende cura di tutta la filiera logistica.

La libertà di dedicarsi interamente alle vendite e alla crescita aziendale non è l’unico vantaggio offerto da Log Solution, che contribuisce a rendere il servizio di consegna delle pmi più competitivo, con spedizioni nazionali in 24-48 ore e cut-off time alle 17.

“Il nostro magazzino è a Grassobbio, in provincia di Bergamo, a pochi passi dall’aeroporto di Orio al Serio, e ha una grande capacità ricettiva, grazie all’ottimizzazione degli spazi data dal magazzino robotizzato” spiega Ferri. La location strategica posiziona Log Solution vicina a tutti i principali corrieri e le principali vie di comunicazione a livello europeo: “Questo ci permette di far arrivare loro la merce anche all’ultimo minuto per farla consegnare il giorno dopo”.

Gli investimenti in tecnologia

Negli ultimi tre anni l’azienda ha investito in tecnologie più di 3 milioni di euro, di cui diverse centinaia di migliaia solo per la gestione dei processi logistici. Nel magazzino, oltre agli operatori – una quarantina in totale -, lavorano anche tre robot, che effettuano un elevatissimo numero di prelievi multi-articolo all’ora, portandoli direttamente al tecnico per la preparazione dell’ordine.

Il prodotto che va verso l’uomo e non più viceversa: “Questo è il modo migliore per ottimizzare gli spazi ed essere competitivi anche senza un magazzino gigantesco”, continua Ferri. “Inoltre il prelievo robotizzato abbatte in maniera drastica le possibilità di errore, considerando che un articolo, prima di essere inscatolato, viene letto tramite il qr code o ean code almeno cinque volte”. Un magazzino atipico, dove la tecnologia viene in soccorso dell’uomo senza sostituirlo. ”Investiamo moltissimo nella formazione del personale. I più giovani, nativi digitali, sono avvantaggiati. Imparano questo lavoro più velocemente”.

I risultati

Dopo aver chiuso il 2022 con un fatturato di 6,6 milioni di euro, nella prima metà del 2023, con oltre 250mila spedizioni gestite, Log Solution ha registrato una crescita del 28% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Numeri che dimostrano il bisogno incessante delle pmi di migliorare il proprio servizio per stare al passo con il mercato: Log Solution è il partner che permette loro di dare una dimensione nuova alle spedizioni, che, da onere da affrontare, si trasformano in vantaggio competitivo. “Possiamo offrire un pacchetto completo, senza dover ricorrere a una tipologia di vendita uni-canale”, prosegue Ferri. “Solo così si possono mantenere standard ‘da colosso’ per il compratore finale”.

La logistica per e-commerce

Quando, nel 2016, Log Solution ha deciso di concentrare i suoi investimenti nello sviluppo di una logistica verticale per e-commerce, “si cominciavano a vedere le potenzialità anche in Italia. Anche se all’estero lo sviluppo era già maggiore, da noi cominciavano ad approcciarsi realtà importanti. Proprio in quegli anni alcuni nostri clienti per cui gestivamo la logistica della distribuzione b2b in Italia hanno deciso di portare l’attività anche al consumatore finale, aprendo il proprio e-commerce.

Di conseguenza si sono ritrovati con il bisogno di una gestione logistica per le vendite in b2c”. La pandemia ha poi accelerato l’intero processo: “Tante società straniere stanno decidendo di aprire il proprio e-commerce in Italia, soprattutto negli ultimi due anni, sviluppando il loro sito anche per il nostro mercato. La Brexit ha inoltre creato nuove necessità di operatori moderni e qualificati sul territorio nazionale”. Questo dà una visione ancora più chiara dello stato del mercato, ancora ricco di opportunità, ma accessibile solo a chi è in grado di attrezzarsi adeguatamente e offrire un servizio di eccellenza. Secondo Ferri, siamo nella fase “della consapevolezza”, perché “chi si approccia all’e-commerce sa benissimo che non sarà semplice e che bisognerà essere preparati anche economicamente, ma, se si investe, il mercato offre grandi possibilità”.

