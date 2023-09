La tradizione del Prosecco dal 1887 fino ai giorni nostri: la storia della cantina Mionetto di Valdobbiadene

Articolo tratto dal numero di settembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Una storia di passione e amore per la terra, iniziata nel 1887 e giunta sino ai giorni nostri interpretando il territorio d’origine. È il racconto di uno dei produttori di vino spumante più rappresentativi nel panorama internazionale, una cantina di riferimento nel mercato del Prosecco.

Mionetto si è affermato grazie alla sua impronta moderna e innovativa, capace di anticipare le tendenze, pur mantenendo saldo il legame con la cultura del territorio di provenienza: le colline di Valdobbiadene, nel cuore dell’area storica del Prosecco, immerse in un paesaggio riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Il suo successo nasce dalla storia, dalla tradizione, dall’attenzione alla qualità in ogni fase del processo produttivo, dalla continua innovazione del portafoglio prodotti.

Dal 2008 la cantina fa parte del gruppo Henkell & Co., oggi Henkell-Freixenet, uno dei maggiori produttori di bollicine al mondo. Ai vertici dell’azienda c’è un management board composto da Alessio Del Savio (technical director, winemaker e management board spokesman), Paolo Bogoni (chief marketing officer), Robert Ebner (chief sales officer) e Marco Tomasin (chief financial officer).

Tra fatturato e premi internazionali

Mionetto ha saputo sempre dare un nuovo impulso alla sua storia, con scelte coraggiose e lungimiranti, perseguendo la propria filosofia produttiva e arricchendo la sua proposta. Le ultime novità sono l’apertura di un’area dedicata all’ospitalità nella sede di Valdobbiadene e un sito produttivo rinnovato, pensati per coniugare tradizione e futuro. Un passo importante per la cantina, che ha chiuso il 2022 con un fatturato di 139 milioni di euro (+33% rispetto al 2021) e una crescita del 23% in termini di volumi, con ottime performance in Italia e sul fronte export (circa l’80%), sia in mercati consolidati, quali Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Polonia, sia in paesi emergenti, come Francia, Svezia, Repubblica Ceca, Romania e Lituania.

La conferma come Best-selling international Prosecco brand 2022 da parte di Iwsr, il più autorevole ente di ricerca nel mondo degli spirits, ha consolidato la posizione di Mionetto nella categoria. Tale ruolo è confermato da premi e riconoscimenti ottenuti nei più importanti concorsi enologici internazionali, tra cui gli ori al Berliner Wine Trophy e al Mundus Vini.

La cantina

La cantina, situata nella sede storica di Valdobbiadene, nella sua nuova conformazione si sviluppa come spazio multifunzionale nel Borgo Mionetto, che, con i suoi edifici del 1400, si propone quale cuore di una comunità e luogo d’incontro per ospiti locali e internazionali. Nel borgo si trova il nuovo Visitors Center, un ambiente ricercato dove elementi storici e contemporanei si combinano per riflettere la personalità e lo spirito dell’azienda. Da qui si accede direttamente al sito produttivo, ampliato e modernizzato.

“Il Borgo Mionetto e la rinnovata cantina sono motivo di grande soddisfazione e orgoglio”, dichiara Bogoni. “Vogliamo far vivere un’esperienza unica, costellata di momenti di condivisione e convivialità in ambienti che raccontano la nascita e l’evoluzione di Mionetto, la sua tradizione enologica, il legame con il territorio e le sue radici nel mondo del Prosecco. Abbiamo voluto unire alla storia elementi di contemporaneità, secondo il dna di Mionetto e quello del Prosecco, le cui origini sono antiche e legate profondamente a questa terra, ma il cui spirito è contemporaneo e internazionale”.

La sostenibilità

Del Savio aggiunge che “il sito produttivo e la cantina in Valdobbiadene sono stati ripensati e progettati per continuare a proporre spumanti di alta qualità nel rispetto dell’ambiente, con il recupero dei locali esistenti, l’uso di fonti di energia rinnovabile e la raccolta e il riutilizzo dell’acqua piovana. Grazie a questa ulteriore innovazione, possiamo offrire ai nostri clienti vini di alto livello prodotti in modo sempre più sostenibile”.

