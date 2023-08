La Francia produce troppo vino: il governo stanzia 200 milioni di euro per distruggerlo

Aspetti principali

Marc Fesneau , ministro dell’Agricoltura francese, ha dichiarato ai giornalisti che i fondi per la distruzione delle scorte in eccesso saranno destinati ad arginare il crollo dei prezzi e a consentire ai produttori di vino di “ritrovare fonti di reddito”, mentre il paese si prepara a un’eccedenza di 3 milioni di ettolitri di vino – circa 400 milioni di bottiglie – quest’anno, secondo quanto riportato dal Financial Times.

, ministro dell’Agricoltura francese, ha dichiarato ai giornalisti che i fondi per la distruzione delle scorte in eccesso saranno destinati ad arginare il crollo dei prezzi e a consentire ai produttori di vino di “ritrovare fonti di reddito”, mentre il paese si prepara a un’eccedenza di di vino – circa 400 milioni di bottiglie – quest’anno, secondo quanto riportato dal Financial Times. Il denaro permetterà ai produttori di vino di distillare l’alcol dei loro vini in eccedenza – che si prevede rappresentino circa il 7% della produzione dell’anno scorso – in alcol puro, che potrà essere venduto in perdita ai produttori di disinfettanti per le mani, profumi e altre industrie.

Non è la prima volta che il governo istituisce un simile programma di riacquisto, poiché la sovrapproduzione di vino ha fatto scendere i prezzi di alcuni vini fino al 20%. L’esperta di mercato francese Elizabeth Carter ha dichiarato al Washington Post che la Francia ha lottato per anni con una quantità di vino superiore a quella consumata e la limitazione della quantità dovrebbe aiutare a sostenere i prezzi.

ha dichiarato al Washington Post che la Francia ha lottato per anni con una quantità di vino superiore a quella consumata e la limitazione della quantità dovrebbe aiutare a sostenere i prezzi. La regione di Bordeaux è nota per i suoi rossi corposi e la Linguadoca per i suoi tagli rossi, entrambe colpite duramente dal calo delle vendite di vino rosso, che in Francia sono diminuite del 32% negli ultimi 10 anni, mentre gli appassionati preferiscono il rosé, la birra e le opzioni analcoliche.

La chiusura dei ristoranti e l’annullamento dei mercati e delle fiere durante la pandemia ha colpito i viticoltori, così come la crisi climatica: la notizia dei pagamenti per distruggere le eccedenze arriva in concomitanza con la stagione della vendemmia del paese, che dagli anni ’80 si è gradualmente anticipata ogni anno con l’aumento delle temperature estive.

del paese, che dagli anni ’80 si è gradualmente anticipata ogni anno con l’aumento delle temperature estive. Gli aumenti dei prezzi dei carburanti e dei generi alimentari provocati dall’invasione dell’ Ucraina da parte della Russia hanno portato gli acquirenti a spendere meno per le bevande non essenziali in tutta l’Unione Europea, come riporta Barron’s. Quest’anno il consumo di vino è diminuito del 10% in Spagna, del 22% in Germania e del 34% in Portogallo.

da parte della Russia hanno portato gli acquirenti a spendere meno per le bevande non essenziali in tutta l’Unione Europea, come riporta Barron’s. Quest’anno il consumo di vino è diminuito del 10% in Spagna, del 22% in Germania e del 34% in Portogallo. Inoltre, un numero sempre minore di ettari di terreno francese viene utilizzato per la coltivazione di uva da vino. Il paese ha accettato di risarcire i viticoltori che estirpano le loro viti in eccesso: gli agricoltori di Bordeaux stanno pianificando di strappare quasi 23.500 ettari di viti quest’anno.

Citazioni importanti

Il calo della domanda di vini francesi, un mercato sempre più competitivo e i problemi legati alla pandemia hanno colpito così duramente i viticoltori delle regioni di Bordeaux e Languedoc che il governo francese pagherà loroper vendere le loro eccedenze. Oltre a ciò, saranno stanziati altri fondi per aiutare i viticoltori a ridurre i loro vigneti.

“Stiamo producendo troppo e il prezzo di vendita è inferiore a quello di produzione, quindi stiamo perdendo soldi”, ha dichiarato al Guardian Jean-Philippe Granier, dell’associazione dei produttori di vino della Linguadoca.

Sullo sfondo

La Francia è uno dei maggiori paesi produttori di vino al mondo e da oltre 2.000 anni considera questo settore una parte fondamentale della sua cultura. Dagli anni ’30 sono in vigore leggi per controllare la qualità del vino francese. Nel paese si producono tutti gli stili di vino: rossi, bianchi, rosé, spumanti e champagne.

La Francia conta più di 200 varietà di vino autoctone, tra cui lo Chardonnay e il Cabernet Sauvignon. Il mercato francese del vino vale circa 15,6 miliardi di dollari, secondo la società di ricerca Ibis World, e l’anno scorso le esportazioni di vino e alcolici hanno raggiunto i 18,5 miliardi di dollari.

In cifre

5.6. Questo è il numero di litri di bevande alcoliche venduti per persona in Francia nel 2020, in netto calo rispetto ai 20 litri venduti per abitante nel 1961, secondo quanto riportato da Reuters.

A margine

La Francia non è l’unico posto con un’industria vinicola in difficoltà. Il mercato australiano si è ritrovato con 2,8 miliardi di bottiglie di vino in eccedenza nel 2020, quando la Cina ha imposto tariffe quinquennali e ha inferto un duro colpo all’industria, che si prevede si riprenderà solo anni dopo la revoca delle tariffe.

Le esportazioni di vino australiano sono diminuite di un decimo in valore nell’anno fiscale che si è concluso a giugno, come ha riportato Reuters. Anche il consumo di vino negli Stati Uniti sta rallentando e i cambiamenti climatici hanno portato a vendemmie più ridotte in California, come ha riportato il San Francisco Chronicle.

Questo significa anche che le aziende vinicole statunitensi non hanno un eccesso di scorte che le costringerebbe a tagliare i prezzi se la domanda continuasse a scendere o se si verificasse una recessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.