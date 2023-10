Perché questo convegno sulla comunicazione strategica è l’agorà dei brand

Articolo tratto dal numero di settembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Le pmi e le multinazionali agiscono spesso per tattificazione, cioè mettendo in atto operazioni che perseguono obiettivi a brevissimo termine. Tali attività, che possono dare buoni risultati nell’immediato, non sono efficaci per una crescita nel lungo periodo. “Il brand”, afferma Francesco Addeo, general manager di Pennamontata, “deve essere considerato come un ecosistema naturale sorretto da equilibri interconnessi. Solo così si può pianificare una strategia di crescita efficace”.

Per rimarcare il valore di un approccio strategico, Pennamontata, agenzia specializzata nel costruire identità di marca riconoscibili, che ha firmato l’identità verbale di Alto Adige, Subito.it e Mission Bambini, organizza dal 2016 Play Copy, un convegno sulla comunicazione strategica. “Crediamo che la formazione, quella seria e di qualità, sia indispensabile e per questo, negli anni, abbiamo partecipato a diversi convegni”, spiega Addeo. “Per quanti ne frequentassimo, però, non ne trovavamo uno che rispondesse alle nostre esigenze. Abbiamo in seguito scoperto che il nostro pensiero era condiviso da molti clienti e da lì il passo è stato breve: dar vita a un appuntamento formativo come lo avevamo sempre desiderato e come lo desideravano molti altri. Un convegno che trattasse i temi del branding, del marketing e della comunicazione con un approccio strategico, multidisciplinare e pratico, che favorisse il networking e le contaminazioni e lasciasse nei partecipanti una sana voglia di fare”.

Play Copy, arrivato alla settima edizione, tornerà a Modena, nell’ambito del Forum Bper Monzani, il 17 e 18 novembre. Gli speaker porteranno sul palco casi studio, best practice e tutta la loro esperienza per veicolare valore e conoscenza. I principali filoni tematici trattati saranno branding, marketing e copywriting.

Nel convegno si parlerà di come definire brand name e brand message efficaci, di come cambia il performance marketing con e senza branding, di come aumentare le vendite del proprio e-commerce mettendo in atto il nuovo marketing mix people-based e sfruttando la potenza di immagini e video, della creazione del proprio scenario competitivo per continuare a crescere, di storytelling e inclusività, di podcast, di come trovare l’insight giusto e farlo diventare la base su cui costruire un intero impianto di comunicazione e di branded content strategy, sposando i linguaggi e le logiche dei mezzi che si sceglie di presidiare.

Play Copy, oltre a offrire formazione, regalerà anche momenti di networking, condivisione, meditazione e intrattenimento, con l’intervento dell’imitatore e cabarettista Leonardo Fiaschi. E può diventare, per i team aziendali, un’ottima occasione per fare team building e tornare in azienda con nuove idee, nuovi stimoli e nuovi metodi da applicare, con l’energia e l’entusiasmo necessari a lavorare con più slancio.

Le testimonianze delle persone che hanno scelto Play Copy per la propria formazione sono positive. Sonia Malaspina, direttrice hr Italia e Grecia e board member di Danone Italia, sostiene che “Play Copy ogni anno riesce a portare sul palco professionisti in grado di trasmettere preziosi spunti e consigli da applicare nel quotidiano per migliorare il proprio stile, in un’atmosfera gioiosa”. Anche Marzia Graniglia, digital media manager di Royal Canin, definisce il convegno come “l’evento a cui tutti gli addetti ai lavori del marketing e della comunicazione dovrebbero partecipare. Interessante e mai noioso. Dopo l’immersione nei vari interventi, si esce con un baule carico di idee e di energia positiva”. A esprimere soddisfazione verso Play Copy sono anche gli espositori che negli anni lo hanno sfruttato come cassa di risonanza per il proprio brand, tra cui Danone, Aruba, AltroMercato, Hoepli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.