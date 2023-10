In edicola Rock’n’Safe, l’allegato di Forbes Italia dedicato alla sicurezza sul lavoro

Solo con aziende luminose potremo rendere lucente la vita di chi ci lavora ed il business stesso. Safer Agency nasce per rispondere a quell’esigenza di chi ha visione e idee per un’azienda migliore ed hanno bisogno di energia per attivare le loro lampadine.

L’ideatore dell’agenzia di comunicazione specializzata in benessere e sicurezza sul lavoro, Stefano Pancari, dopo anni passati tra la burocrazia ed i tecnicismi della sicurezza sul lavoro, ha sentito l’esigenza dei suoi interlocutori di dare un’anima e un’emozione a una tematica spesso screditata. È così che, insieme al suo team di tecnici, ha innestato esperti di comunicazione e creativi capitanati da Allegra Guardi. È così che prende vita Safer Agency che ha come missione quella di creare un vestito sartoriale a livello comunicativo tale da rendere appetibile quel messaggio dell’azienda di cura e attenzione verso le persone.

“Il vero motivo per cui la sicurezza sul lavoro, sia fisica che psicologica, è così tanto screditata”, sostiene Pancari, “è perché la sua narrazione si è basata sempre su obblighi, regole e leggi da osservare. Il nostro obiettivo è quello di interrompere questo schema, generando un appeal rinnovato. In fin dei conti quanto parliamo di sicurezza, parliamo di star bene ovvero quel sentimento che mette tutti d’accordo”.

Su questi principi di fondo l’agenzia supporta le idee di imprenditori e manager osando con progetti comunicativi disruptive che si concentrano in tre aree. Comunicazione, dalla produzione di grafiche digitali e analogiche, video, spot, podcast fruibili sia per la divulgazione interna che esterna. Formazione, puntando ad un’educazione che rompa gli schemi lasciando spiazzati i partecipanti, colpendo il centro della parte emotiva dei propri lavori e da lì costruire un processo logico che punti al senso profondo della sicurezza sul lavoro e delle relazioni in azienda. Eventi, nell’ambito di convention aziendali, safety day o altre iniziative, l’uso della spettacolarità è voluto per impattare sulla platea al fine di rendere memorabile quell’esperienza ed il messaggio che contiene.

In questo contesto nasce il progetto Rock’N’Safe. “Rock è quel manager che, forte dei suoi ideali”, racconta Stefano Pancari, “portandoli avanti a prescindere di quello che potrebbe essere il giudizio altrui”.

Se il rock si è fatto carico di sensibilizzare le persone su grandi tematiche, perché non potrebbe comunicare anche la necessità di una cultura della sicurezza più radicata nella nostra società? Rock’N’Safe comunica al suo pubblico quotidianamente attraverso la sua webzine che conta oltre 200 video interviste tra guru del management e dell’Hse e personaggi pubblici, dai Litfiba ad Antonello Piroso, da Saturnino a Toky e Massimo Cotto di Virgin Radio. La scelta stilistica di mixare personaggi rock a prescindere che stiano dietro una scrivania oppure su un palco, punta a dire a tutti quanto la sicurezza sia voglia di vivere, vivere bene e che il pericolo non sta né nel divertimento né nell’azienda in sé, ma nella mentalità con cui affrontiamo le cose.

Dal progetto nasce il dark comics Looks that kill che parla di cultura della sicurezza ed è stato ospite in molte radio, tra cui Radio Dee Jay, ed addirittura a Casa Sanremo nell’ambito del Festival di Sanremo di quest’anno. L’habitat naturale delle sue presentazioni, però, è proprio nelle Aziende che interrompono il proprio ciclo produttivo per parlare della responsabilità di ciascuno di noi. Dal libro è nato l’omonimo Safety Rock Show che le Aziende richiedono sempre di più per i loro eventi, dal Gruppo Beltrame a Baker Hughes, con platee di mille persone accompagnate tra musica rock degli Sos, Auge e Federico Sagone e le incursioni della safety rockstar, Stefano Pancari. Non solo grandi palchi, il progetto più irriverente della sicurezza porta in aula i manager per vivere un’esperienza profonda alla ricerca di quei valori a cui aggrapparsi per evitare l’alienazione individuale e aziendale. The dark Side of humans è quell’esperienza che attraverso l’ascolto immersivo di The dark side of the moon dei Pink Floyd, apre un confronto tra persone, prima ancora che manager e direttori.

