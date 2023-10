Torna la Forbes Digital Revolution: dal 23 ottobre una settimana di incontri sull’innovazione

Dopo il successo delle prime tre edizioni torna, dal 23 al 27 Ottobre 2023, la

Il virtual business summit nato nel 2020 e pensato per raccontare la rivoluzione in atto nel mondo del digitale insieme ai big del tech e dei vari settori coinvolti. Un’intera settimana di eventi online attraverso i quali scoprire lo sviluppo e la trasformazione dei nuovi settori in ascesa, grazie all’avvento della tecnologia.

Con il contributo delle aziende italiane leader dell’innovazione e dei principali esperti del settore sarà possibile, infatti, approfondire le principali tematiche: digitalizzazione, supply chain, digital transformation, automazione industriale, AI, Cloud, MedTEch, FinTech, Metaverso e tante altre.

La quarta edizione si svolgerà dal 23 al 27 Ottobre. L’evento sarà ospitato da Talent Garden Calabiana Milano. Sarà possibile seguire l’evento su forbes.it e sulle pagine Facebook e LinkedIn di Forbes Italia. Il programma dell’evento è disponibile sul sito ufficiale.

