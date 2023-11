I protagonisti dell’evento ForbesLive in Terrazza Martini dedicato ai 100 direttori marketing e comunicazione del 2023

Si è chiuso con successo il primo eventodedicato al mondo del. La serata, che si è svolta in, ha visto come protagonisti i 100 volti del marketing e della comunicazione selezionati da Forbes Italia per il 2023.

Rappresentano la spinta innovativa di un’azienda, modellando posizioni, investimenti, scelte e decisioni dei consumatori. Affrontano con creatività le sfide del nuovo mondo scommettendo sulla sostenibilità e sulle nuove tecnologie. Per il quarto anno consecutivo, Forbes Italia ha selezionato i 100 direttori marketing e della comunicazione di successo. La lista completa è sul nuovo numero di Forbes in edicola

L’evento, condotto dal caporedattore di Forbes Italia Daniel Settembre, ha visto l’intervento di Mauro Biraghi, direttore marketing and corporate communication di E.On; Tonia Calvio, regionale marketing director di Sas;

Sara Bonfioli, cmo di Talent Garden; Vincenzo Riili, cmo di Google Italia; Daiana iacono, client services director di Awin italia; Simona Sbarbaro, chief marketing officer di Qc Terme.

Amalia Martino - Marketing Manager @ Il Prisma Antonini Riccardo - direzione commerciale e marketing @ Magalital Arianna Timeto - Marketing Manager @ Acer Benedetta Bitozzi - Associate Director Communication @ Eli Lilly Italia Costanza Mignanelli - Responsabile Marketing e Comunicazione @ Frittelli Maritime Group Cristian Solito - Head of communication @ Il Prisma Elena Sgrò - Director of Sales & Marketing @ Principe di Savoia Eleonora Marzi - marketing & communications manager @ Arnaldo Caprai Elisabetta Giazzi - Marketing Communication Director @ Porsche Consulting Francesca Canaletto - Marketing Manager @ BeDisruptive Francesca Negri - giornalista, scrittrice Giuseppe Lisbo Parrella - Marketing Manager @ Pizzium Lorenzo Lupi - Direttore Marketing @ Lifeanalitics Luca Crisà - CMO @ Trivellato Luca Crisà - CMO @ Trivellato Pryiangika Carluccio - Marketing Manager @ Domori Riccardo Mingori - Presidente @ Mingori Engineering & Building Rondani Gabriele - PR & Marketing Director @ Rinaldi 1957 Sivilotti Nicola - Responsabile Marketing e Comunicazione @ Consorzio Prosciutto San Daniele Stefano Ardito - CMO @ Retex Spa Vincenzo Riili - CMO @ Google Italia

