Continua il “Piano Italia” di Amazon: nel 2022 investiti 4,3 miliardi di euro e creati 4.000 nuovi posti di lavoro

Amazon ha annunciato i progressi del Piano Italia fatti nel 2022: l’azienda, secondo quanto riportato, ha investito oltreper un totale diin Italia nel 2010.

“Siamo orgogliosi di confermare il nostro impegno a supporto del sistema Italia”, ha commentato Mariangela Marseglia, vp country manager di Amazon.it e Amazon.es. “Amazon ha investito nel paese oltre 16,9 miliardi di euro dal 2010. È parte del nostro impegno quotidiano e per il futuro, la promozione di un ecosistema florido che valorizzi i talenti, le aziende locali e le comunità in cui operiamo”.

Il sostegno all’occupazione

Secondo quanto comunicato dall’azienda, nel 2022 sono stati creati 4.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, per un totale di 18.000 dipendenti ad oggi. Secondo lo studio di The European House – Ambrosetti, Amazon mantiene la prima posizione tra le aziende private che hanno creato più posti di lavoro in Italia nel periodo 2013-2022, e terza tra tutte le grandi imprese straniere che hanno investito di più in Italia nel triennio 2020-2022.

Inoltre, secondo uno studio di Keystone Strategy, dopo gli investimenti di Amazon nel 2022 sono stati creati più di 40.000 nuovi posti di lavoro in Italia, nel settore delle costruzioni, della logistica e dei servizi. Inoltre, sono 60.000 posti di lavoro creati dalle piccole e medie imprese italiane che utilizzano i servizi di Amazon.

“Nel 2022 infatti”, continua la nota della società, “più di 21.000 pmi hanno scelto di utilizzare Amazon per vendere online. Più della metà di queste ha esportato i propri prodotti, registrando oltre 950 milioni di euro di vendite all’estero, il 20% in più rispetto all’anno precedente. Entro il 2025, l’obiettivo dell’azienda è aiutare i partner di vendita a raggiungere 1,2 miliardi di euro di vendite all’estero”.

L’impatto ambientale

“Continua il nostro impegno”, spiegano da Amazon, “verso l’obiettivo di zero emissioni nette di CO2 in tutte le nostre attività entro il 2040, dieci anni in anticipo rispetto a quanto stabilito dall’Accordo di Parigi. Per raggiungere il 100% di energia rinnovabile in tutte le nostre attività a livello globale, stiamo investendo nell’eolico e nel solare”.

Un investimento quello di Amazon, che ha toccato il miliardo di euro. “Nel 2022”, si legge, “ci siamo impegnati a investire più di 1 miliardo di euro nei prossimi cinque anni per decarbonizzare la rete dei nostri partner di consegna in Europa e abbiamo lanciato hub di micromobilità per consegne dell’ultimo miglio più sostenibili in più di 20 città europee, tra cui 4 italiane – Milano, Napoli, Genova, Bologna. Abbiamo consegnato 8 milioni di pacchi ai nostri clienti in Italia utilizzando veicoli elettrici”.

