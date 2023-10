GeCo: la realtà editoriale creata da under 30 che si rivolge alla generazione Z

Informare in modo smart, obiettivo e approfondito è ancora possibile sui social network? Forse, specialmente se l’attività di informazione viene promossa da giovani under 30 che, attraverso le competenze acquisite nei rispettivi percorsi di studio, si rivolgono ai propri coetanei con strumenti comunicativi semplici ma efficaci.

GeCo Italia Aps, realtà editoriale da poco divenuta anche un’associazione di promozione sociale, si propone di portare avanti esattamente questo obiettivo: elaborare approfondimenti critici su notizie legate all’attualità sociale, culturale, politica, ambientale ed economica per stimolare l’interesse della generazione Z a prestare maggiore attenzione a ciò che accade intorno a sé.

Informare i giovani

GeCo è stata fondata nel 2020 da Angelo Riccio Loffredo, dottore in giurisprudenza e presidente dell’associazione. Il team è composto da oltre 40 giovani, suddivisi tra autori, grafici, addetti alle risorse umane e alle pubbliche relazioni, social media manager e creators audiovisivi.

“Il nome Geco”, spiega Angelo Riccio Loffredo, “è l’acronimo del leitmotiv, la finalità che motiva i membri del progetto: una generazione cosciente forma una generazione competente”. L’attività editoriale viene portata avanti attraverso post, reel, articoli multidisciplinari e presto anche podcast.

Come? In modo oggettivo, imparziale e apartitico, selezionando con meticolosità le fonti da cui attingere i dati e verificando l’attendibilità nazionale ed internazionale di ciascuna notizia, in un’ottica quasi accademica. L’obiettivo primario di questa modalità comunicativa è quello di fornire ai giovani gli strumenti necessari per coltivare opinioni personali e per partecipare in maniera più attiva e informata alla vita sociale e pubblica del proprio territorio.

Nell’organizzazione interna assumono un ruolo centrale anche Antonia Benincasa, direttrice editoriale nonché segretaria dell’associazione, e Ivan Vinciguerra, addetto alle pubbliche relazioni e vicepresidente con delega alla tesoreria.

Le collaborazioni con il Parlamento e la Commissione Europea

Il presidente, Angelo Riccio Loffredo, è stato premiato come giovane changemaker italiano dall’Agenzia Nazionale Giovani e Ashoka Italia.

Proprio attraverso il network istituzionale GeCo ha realizzato nel tempo collaborazioni con importanti redazioni social, tra cui DataPizza, Ilpuntoeconomico e Dealogondo, oltre che con i profili della rappresentanza del Parlamento e della Commissione Europea in Italia e Ureport, piattaforma digitale indipendente realizzata con il sostegno di Unicef.

GeCo ha preso parte anche alla redazione di un report sui primi mesi della legislatura del governo di Giorgia Meloni, promosso dall’associazione e organizzazione indipendente 20e30 e presentato alla Camera dei deputati.

In occasione del Soteu, ancora, la redazione ha partecipato, su invito dalle rappresentanze del Parlamento e della Commissione europea in Italia, all’evento organizzato in occasione del discorso annuale pronunciato dalla Presidente della Commissione Ue dinanzi all’Europarlamento, presso l’Europa Experience-David Sassoli di Roma.

“Tra gli obiettivi”, afferma il presidente, “diventare una vera e propria testata giornalistica, basata su reportage e approfondimenti critici, e una startup, in cui i giovani possano confrontarsi, trovare opportunità di formazione, di crescita personale e professionale, sviluppando il proprio potenziale”.

