Lvmh sarebbe in trattative per acquistare la rivista Paris Match

Dopo il cinema, l’editoria. Lvmh è infatti in trattative per acquistare la rivista francese Paris Match dal conglomerato mediatico Lagardere, controllato a maggioranza da Vivendi di Vincent Bolloré. A renderlo noto è stato Lagardere nella sua dichiarazione sugli utili dalla quale è emerso che il gruppo francese attivo nell’editoria e nei viaggi ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 8.081 milioni di euro, in crescita del 14%.

Una grossa opportunità per Lvmh

Non è passato molto tempo dall’annuncio secondo cui Lvmh avrebbe raggiunto un accordo con la società di consulenza gestionale Superconnector Studios per fondare 22 Montaigne, che si occuperà di produzione tv e cinematografica.

L’idea è trovare opportunità per i marchi del colosso francese di collaborare con creatori, produttori e figure dell’intrattenimento per co-sviluppare, co-produrre e co-finanziare proprietà di intrattenimento in film, tv e audio.

Qualora l’operazione con Lagardere andasse a buon fine, per il colosso parigino del lusso di Bernard Arnault (230,7 miliardi di dollari il suo patrimonio per Forbes e primo miliardario al mondo nel 2023 ) si tratterebbe di una ghiotta opportunità per allargare la sua sfera di influenza.

Gruppo a gestione familiare, Lvmh ha in portafoglio 75 maison suddivise in segmenti quali: vini e alcolici, moda e pelletteria, profumi e cosmetici, orologi e gioielleria.

Le incursioni di Lvmh nell’editoria

Lvmh non è però nuova al mondo dell’editoria. Nel 2007, il conglomerato del lusso ha acquistato il quotidiano economico-finanziario francese Les Echos fondato nel 1908 ed è anche proprietario del quotidiano nazionale Le Parisien, ceduto per 50 milioni di euro a fine 2015 dal gruppo Amaury.

Ad agosto 2022, come riporta la rivista Le Figaro, il colosso del lusso francese avrebbe iniettato 65 milioni di euro nel gruppo editoriale di sua proprietà per assorbirne le perdite. Il gigante del lusso aveva già salvato il suo gruppo mediatico Les Echos-Le Parisien alla fine del 2018 per una somma di 83 milioni di euro.

“Se Les Echos ha raggiunto il pareggio nel 2021 per la prima volta dal 2008, Le Parisien sta ancora cercando di recuperare il ritardo accumulato in termini di conversione digitale”, si legge dal quotidiano francese.

Qualche nota su Paris Match

Paris Match è una rivista periodica francese con cadenza settimanale fondata nel 1949. Da giugno 2009 , il settimanale è disponibile anche in digitale.

La scritta “Match” è stampata in bianco su un rettangolo rosso, ispirandosi a quello della rivista americana Life. Nel 2019 Paris Match è entrata a far parte della divisione news del gruppo Lagardère.

