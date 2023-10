Il nuovo modo di vivere la casa contemporanea di questo brand di interior design italiano

Here Comes The Sun

C’è lusso e lusso, si sa. A interpretare il meta-luxury, ovvero un concetto di lusso che fonde artigianalità, storia, cultura e rarità, è Visionnaire, brand di riferimento nel settore dell’interior design made in Italy, fondato dall’azienda Ipe nel 2004 a Bologna.

Sartorialità e innovazione

Un lusso che si esprime nella sartorialità degli arredi, nell’uso responsabile dei materiali, nella ricerca tecnologica, negli investimenti per ridurre l’impatto ambientale. Ogni arredo nasce dall’equilibrio tra tecnologie, eccellenza artigianale, sperimentazione e visione, per coniugare il benessere del singolo e quello dell’ecosistema ambientale. Perché sono anche il rispetto, la cura e l’attenzione verso l’ambiente a tratteggiare i nuovi significati del lusso.

Here Comes The Sun

Una filosofia che ha spinto Visionnaire a diventare società benefit dal 2021 e a ottenere le certificazioni Fsc e Pefctm (Programme for endorsement of forest certification), impegno che si traduce anche nella scelta di tessuti e pelli innovative e a minor impatto, ma soprattutto in un percorso di responsabilità ambientale attraverso programmi di neutralizzazione delle emissioni e di sostegno a progetti di conservazione forestale.

Il superyacht di 89 metri Here Comes The Sun

C’è poi la valorizzazione delle maestranze artigianali, con una rete di hub in tutta Italia. Da tutto questo nascono arredi su misura dedicati a contesti residenziali e contract, all’hôtellerie di lusso e allo yachting e aviazione. Per gli interni del superyacht di 89 metri Here Comes The Sun, per esempio, Visionnaire ha applicato l’approccio sartoriale nella creazione di oggetti unici e al contempo riproducibili, costruendo spazi raffinati ispirati al mare.

Il progetto Volare

Ma a rappresentare il nuovo approccio all’abitare di Visionnaire è Volare, una nuova proposta abitativa presentata durante l’ultimo Salone del Mobile. Non (solo) una collezione di prodotti, ma un manifesto progettuale della casa contemporanea: Volare parte dal contenuto per formulare il contenitore, definendo i luoghi della casa non più attraverso le loro funzioni architettoniche, ma attraverso le emozioni di chi la abiterà.

“Volare significa dare spazio alla fantasia, volare alto con uno sguardo prospettico, nutrirsi di visioni ed essere visionari”, spiega Leo Cavalli, ceo di Visionnaire. “È un progetto ambizioso, la cui portata non ha precedenti nel settore”. Il progetto contempla la personalizzazione di ogni dettaglio fino alla definizione dell’identità olfattiva degli ambienti con una fragranza inedita, interamente dedicata al progetto e sviluppata a seguito di un’indagine sull’identità di luoghi, oggetti e materiali.

A dare forma concreta a questo manifesto sarà una villa di duemila metri quadrati a Dubai che Visionnaire ha progettato insieme al designer Alessandro La Spada e che sarà consegnata nell’autunno del 2024. Un’unità pensata per essere riconoscibile fin dal primo sguardo, dove la palette dei materiali e dei colori attraverserà sia gli spazi interni che quelli esterni.

I numeri di Visionnaire

Intanto Visionnaire chiude un 2022 a poco meno di 50 milioni, con un ebitda al 21% e una generazione di cassa di circa 10 milioni di euro in soli 12 mesi. Il brand opera oggi in più di 60 paesi, con sei embassy dirette a Milano, Londra, Dubai, Miami, Los Angeles e Hong Kong, oltre a 30 store monomarca e una rete di department store e multimarca in tutto il mondo.

“Sono sempre stati i clienti a sollecitare la nostra crescita, chiedendoci di trovare soluzioni per gli ambienti della cucina, del bagno, dell’outdoor. Oggi stiamo lavorando all’evoluzione della home philosophy e del real estate development. L’obiettivo è dare vita a una casa che rifletta sempre di più la personalità del suo proprietario”, conclude Cavalli.

