Una villa arredata a Sunny Isles Beach: l’ultimo progetto residenziale di Visionnaire

Sulla soleggiata costa orientale degli Stati Uniti si trova la città di Miami, un importante centro leader nei settori finanziario, commerciale, artistico e del commercio internazionale. Sunny Isles Beach è incastonata tra l’Oceano Atlantico a est e l’Intracoastal Waterway a ovest, a nord di Miami Beach e appena a sud delle eleganti strade alberate di Fort Lauderdale.

Quest’area vanta una delle viste sull’oceano più spettacolari di Miami, con chilometri di splendide spiagge bianche. In questa bellissima area si trova uno degli ultimi progetti residenziali di Visionnaire: una villa di 600 mq completamente arredata dal brand.

Il progetto residenziale di Visionnaire

La villa si affaccia sul molo con uno spazio esterno che presenta alcuni pezzi iconici della collezione Caprice: Foil, una chaise-lounge molto leggera con una silhouette snodata.

Foil può essere utilizzato in molti ambienti: grazie alla sua immagine contemporanea che combina bellezza e precisione anatomica, il sedile entra in dialogo con il corpo, adattandosi a qualsiasi tipo di utilizzo, senza alcuna necessità di regolare lo schienale.

Le gambe e i giunti sono in legno iroko mentre i piccoli inserti nei piedi sono realizzati in acciaio. Sotto l’arcata, il luogo perfetto per vivere l’atmosfera di relax e trascorrere del tempo in piscina, la famiglia di divani e poltrone Green Life.

Nel soggiorno principale, il divano Anthem è abbinato alle poltrone Stankar, in cui gli elementi in corda sono legati a una struttura metallica che circonda l’intero schienale del prodotto, delineando un particolare profilo curvilineo. Questo prodotto stabilisce un dialogo con il mondo della moda, grazie a una struttura in corda realizzata con canapa naturale e fili lurex, ispirata alle calzature cult “espadrillas”.

Per l’illuminazione della stanza, invece, sono state scelte le lampade da terra Alpha e il lampadario Rock come elemento principale. Nel secondo soggiorno, dove tutti i membri della famiglia si riuniscono per trascorrere del tempo insieme e godersi il relax, il divano Bastian.

Rivestito in un profondo verde oliva della gamma di pelli Eco-Skin, una pelle di nuova generazione con caratteristiche ad alte prestazioni che fa parte del progetto Re-Generation, un libro interamente dedicato ai tessuti e alle pelli che soddisfano i criteri di basso impatto ambientale. Le opere d’arte di CaCO3 sulla parete incarnano l’arte tradizionale della lavorazione a mosaico.

Dalle poltrone Bomber al letto Emotion

Proseguendo si trova un’altra stanza, dove il divano e le poltrone Bomber sono protagoniste. La famiglia Bomber è il risultato di sofisticate ricerche contemporanee sulle forme curve. Un divano e una poltrona avvolgenti, con volumi morbidi e tubolari, per incoraggiare il relax.

Lo schienale, composto da diverse parti affusolate e sovrapposte, ricorda la struttura trapuntata di un piumino, che avvolgere e accogliere chi si siede. Al primo piano si trova una spaziosa camera da letto con un letto Ca’ Foscari interamente bianco. La testata del letto presenta ricami che creano un motivo grafico con stile giapponese.

Il capitolo successivo è la camera da letto principale con il letto Emotion, nelle tonalità dell’avorio. La testata del letto è divisa in moduli imbottiti di varie dimensioni ed è arricchita con inserti satinati “Mondrian”. A concludere la zona più intima e privata della casa, l’abbinamento del letto è con le eleganti poltrone Petra in blu.

Nella camera da letto Ultrasound, il punto focale centrale è il letto, con un distintivo pannello decorativo che mostra gli elementi definiti da linee fluide e risonanti ispirate alle onde sonore. Questo motivo di design si estende senza interruzioni ai comodini, creando un’integrazione armoniosa. Le opere d’arte Cattedrale N. 69 portano un tocco vibrante alla stanza.

La quarta camera da letto è Bastian, che presenta un letto con un riconoscibile elemento “a busta” combinato con i tavolini bassi Granger. Le lampade da tavolo Moon-Eye hanno un’attitudine zen: un disco di quarzite galleggia leggiadro all’interno di una sottile struttura di legno massiccio e, illuminandosi, riprende i disegni della Luna.

L’ufficio presenta la scrivania Ambassador, caratterizzata da linee aerodinamiche, abbinata alla poltrona Planet, creando uno spazio di lavoro confortevole e produttivo. La formulazione di un progetto comporta unicità, esclusività e personalizzazione, basate sull’identità e sui sogni.

L’interpretazione della bellezza contemporanea

Creare una dimora per i sogni significa avere una conoscenza approfondita delle persone che vi abiteranno. L’interpretazione della bellezza contemporanea in modo distintivo, con i più alti standard estetici e con lavorazioni eccezionali, è intrinseca in Visionnaire, e queste caratteristiche rendono il marchio un partner ideale per proposte su misura in applicazioni residenziali e contrattuali.

“Lo stile di questa villa è fresco e contemporaneo, molto pulito e luminoso. La struttura aperta dal living verso la piscina ha facilitato la transizione tra queste due aree della casa. Lo scopo principale era quello di fondere gli spazi interni ed esterni, integrando elementi per entrambi gli usi. Per la tavolozza dei colori, è stata utilizzata una combinazione di colori naturali e tonalità oliva: il verde è l’unico accento di colore usato proprio per affermare lo stile organico e tropicale della casa”, dice Eleonore Cavalli, art director di Visionnaire.