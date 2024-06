Iris Ceramica e il progetto “Poesis Materiae”: installazione dello studio Zaha Hadid Design

Articolo tratto dal numero di giugno 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Una materia poetica da vivere: è questa l’immagine che ha dato forma all’installazione Poesis Materiae di Iris Ceramica Group, progettata dallo studio Zaha Hadid Design per l’ultimo Fuorisalone di Milano. Un’isola dalle forme sinuose, da sempre tratto distintivo dello studio fondato dall’architetta Zaha Hadid, che nella centralissima Piazza Mercanti ha trovato spazio per diffondere il linguaggio della ceramica. Un linguaggio che invita all’interazione, al tocco e all’esperienza tattile e visiva. Esprimendo il potenziale dinamismo delle lastre ceramiche, lo studio ha trasformato le superfici di Iris Ceramica Group in un’onda in movimento.

Ceramica versatile, naturale e sostenibile

“Volevamo approfondire il tema ‘materia natura’ del Fuorisalone, interpretando la ceramica come materiale versatile, naturale e sostenibile”, hanno spiegato gli architetti dello studio. “L’obiettivo era mostrare le caratteristiche intrinseche della ceramica ed evidenziarne la multifunzionalità e la bellezza discreta.

Il concept del progetto descrive un paesaggio naturale stratificato, generato da forze ed elementi quali il fuoco e la terra, gli stessi che danno vita al materiale ceramico”. Un paesaggio dove forme morbide inaspettate hanno creato un mondo delle meraviglie in cui è stato possibile passeggiare, lasciandosi trasportare dalle sensazioni evocate dalle superfici. “Il design dell’opera incoraggia un senso di movimento e il cambio di prospettiva visuale che ne deriva, esattamente come quando ci troviamo a esplorare un paesaggio naturale”.

Poesis Materiae

Un progetto evocativo, quello di Poesis Materiae, con cui lo studio Zaha Hadid Design ha fatto emergere le caratteristiche tecnologiche e artistiche dei materiali di Iris Ceramica Group. Realtà di riferimento nella produzione di superfici naturali in ceramica per il mercato di alta gamma, la società deve il suo successo a una forte vocazione per all’innovazione, anche in chiave sostenibile.

“La ceramica di Iris Ceramica Group è realizzata grazie all’utilizzo intelligente delle tecnologie più avanzate, combinate con l’ingegno umano. La nostra installazione sfida le applicazioni convenzionali della materia ceramica, esplorando design fluidi e curvilinei, unendo un approccio tradizionale e standardizzato a uno non convenzionale, basato su linee non ortogonali e design sinuosi. Da un lato enfatizza la versatilità e plasticità del materiale attraverso i più innovativi sistemi di produzione industriale, dall’altro mette in luce gli aspetti sostenibili di questo materiale”.

#UnlockTheExperience

A raccontare le superfici di Iris Ceramica Group durante il Fuorisalone è stata anche la Icg Gallery in via Santa Margherita 4, il nuovo showroom del gruppo che, attraverso il concept #UnlockTheExperience, offre esperienze phygital unendo arte, tecnologia e poesia. Lo spazio, sviluppato su tre piani, nasce dall’idea di restituire, attraverso ambienti immersivi e interattivi, il lavoro di ricerca e sviluppo dell’azienda.

Ad accogliere i visitatori è l’ingresso al piano terra, pensato come piazza aperta dedicata all’incontro e alla condivisione. Qui, durante il Fuorisalone, sono andati in scena alcuni talk che hanno proposto dialoghi sui temi della progettazione e della sostenibilità, e sempre qui trovano spazio i materiali, i videowall e la realtà aumentata della Icg Play, mentre uno spazio ad hoc permette di interagire con i materiali ceramici, creando moodboard di ispirazione.

Al primo piano, dove la ceramica 4D è protagonista, le superfici vengono applicate ricreando ambientazioni living, kitchen e bathroom per il mondo residenziale e il contract, mentre il piano interrato ospita l’area full-body, il progetto ‘Diesel Living with Iris Ceramica’ e lo spazio di lavoro per architetti e designer, oltre a un piccolo tesoro: un caveau che protegge le superfici più preziose di haute couture della ceramica. Ambienti e installazioni che raccontano al mondo la missione del gruppo: reingegnerizzare la ceramica per migliorare l’interazione tra uomo e ambiente.

