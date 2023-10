Come si è svolto l’evento di Amref Health Africa a Milano per promuovere l’empowerment femminile

Amref Health Africa, la più grande organizzazione sanitaria africana, impegnata a promuovere il benessere e l’empowerment femminile, ha ospitato un evento a Milano presso la Fondazione Riccardo Catella a sostegno dell’empowerment femminile.

Il focus dell’evento

Le donne nel mondo, e in particolare in Africa, svolgono un ruolo fondamentale, essenziale per lo sviluppo delle comunità e delle società in cui vivono.

In Africa, le donne sono state tradizionalmente dei pilastri della famiglia e della comunità pur soggette a discriminazioni e disuguaglianze di genere. Nonostante gli sforzi per combattere queste disuguaglianze, ci sono ancora molte sfide però da affrontare: la violenza di genere, l’accesso limitato all’istruzione e alla sanità, nonché la scarsa rappresentanza politica delle donne, sono sono solo alcune.

L’incontro ha visto la partecipazione di due personalità di spicco, due donne eccezionali, che si dedicano a sostenere con passione la causa dell’empowerment femminile.

Nice Leng’ete, ambasciatrice globale di Amref e nominata tra le 100 persone più influenti dal Time, è un’appassionata attivista e lavora instancabilmente per promuovere l’uguaglianza di genere e difendere i diritti delle donne e delle ragazze africane. E Lara Ponti, amministratrice delegata dell’azienda di famiglia Ponti, che oltre a essere impegnata sulle scelte strategiche aziendali si occupa delle politiche di sostenibilità ed è fortemente legata alla causa della parità di genere e dell’empowerment femminile.

Durante una spedizione in Kenya nel dicembre 2022 le due donne hanno creato una sinergia intensa che si è trasformata nella collaborazione di Lara Ponti con Amref, con l’obiettivo di costruire progetti dedicati all’empowerment femminile.

Le dichiarazioni di Lara Ponti e Nice L’engete

Nice Leng'ete Nice Leng'ete e Lara Ponti

“Sono cresciuta con l’idea che le disuguaglianze non sono naturali, e che è un nostro dovere combatterle. Ho scoperto Amref dopo un viaggio in Africa, dove ho potuto vedere direttamente le loro azioni. Perché dovremmo pensare all’Africa? Io ritengo che sia importante richiamarsi al vecchio detto: ‘No justice, no peace’ ovvero ‘senza giustizia non può esserci pace’. Credo fermamente che dobbiamo costantemente considerare il contesto globale e locale in cui siamo inserite, poiché non è sostenibile che le nostre vite proseguano normalmente quando altrove nel mondo le persone vivono nell’ingiustizia e nella povertà”, ha dichiarato Ponti.

“Con Lara condividiamo una visione comune, entrambe vediamo un mondo in cui le donne sono al centro e sono riconosciute come esseri umani a pieno titolo. Continuiamo a perseguire questo sogno, ma ciò di cui hanno bisogno oggi le donne africane è l’opportunità di emanciparsi. Ciò che desidero vedere, sono queste ragazze che crescono con sogni e opportunità per realizzarli nella loro vita. Queste donne hanno bisogno di modelli di riferimento. Sono piena di speranza, e credo che sia solo una questione di tempo prima di vedere il cambiamento che speriamo di realizzare”, ha sottolineato Nice L’engete.

Come si è svolto il panel