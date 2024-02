Il ciclo mestruale non è più un tabù grazie al progetto di questa startup fondata da 4 under 30

Articolo tratto dal numero di febbraio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Abbattere il tabù sul ciclo mestruale era impensabile, fino a qualche tempo fa. Nel 2020, però, grazie a quattro ragazzi qualcosa è cambiato: Alice Carbonara (coo), Ludovico Grassi (cmo), Lisa Iannello (cpo) e Vincenzo Mansi (ceo) hanno lanciato This Unique, startup che offre servizi in abbonamento per l’acquisto di prodotti mestruali compostabili, non irritanti e in cotone organico 100%.

Come funziona la piattaforma

“Il modello di business si basa sulla formula dell’abbonamento”, spiega Carbonara. “Le utenti che arrivano sul nostro sito web possono personalizzare la propria box e sincronizzarla al proprio ciclo mestruale, scegliendo se riceverla a casa una volta al mese, oppure con minore frequenza. È tutto flessibile e adattabile alle necessità fisiche di ciascuna”.

Le box comprendono assorbenti compostabili che, contrariamente a quelli tradizionali che necessitano di 500 anni, si degradano in sei mesi. Un punto in più per l’ambiente. L’idea di This Unique è nata mentre Ludovico e Vincenzo stavano approfondendo il caso di successo di Dollar Shave Club, una startup americana che vendeva, attraverso un modello in abbonamento, rasoi per gli uomini.

“Abbiamo ragionato sul fatto che in Italia un modello di questo tipo avrebbe potuto funzionare, soprattutto se abbinato a una necessità come quella delle mestruazioni, legata all’acquisto ricorrente di un prodotto necessario”.

La scelta del nome

Anche la scelta del nome non è casuale: “Gli assorbenti sono sempre stati considerati un prodotto standard, uguale per tutti. This Unique, invece, è nato per ribaltare questa idea, con la volontà di rendere anche l’esperienza mestruale positiva, e non più uno stigma”.

Anche la comunicazione svolge un ruolo essenziale: “Parlarne, e non solo tra donne, aiuterà a normalizzare il ciclo mestruale”. Da un anno, inoltre, l’azienda ha attivato un servizio di welfare aziendale per consentire ad aziende, enti e università di fornire gratuitamente a dipendenti e studentesse assorbenti compostabili ed ecosostenibili.

Fare informazione a partire dalle scuole

“L’assorbente è un bene primario, e sarebbe bello vedere riconosciuto questo principio nei luoghi di studio e lavoro. Da qui ha preso le mosse questa iniziativa: le aziende o le università acquistano assorbenti che mettono a disposizione nei loro spazi in forma gratuita per dipendenti e studentesse. È un piccolo passo in avanti su una necessità fisiologica che svantaggia economicamente le donne”.

This Unique ha avviato insomma quella che gli stessi fondatori definiscono una rivoluzione mestruale: “Sono decine le scuole che ci hanno contattato per creare momenti di incontro sulle tematiche di salute mestruale. Crediamo che non ci sia luogo più importante della scuola per instillare già il seme della rivoluzione mestruale, formando i giovani”.

Un impegno sociale

Con il loro impegno sociale, quindi, la startup vuole dare una spinta all’empowerment femminile: “Le mestruazioni e l’accesso a una salute intima e mestruale sono un diritto. Per questo ci siamo dati la missione di sensibilizzare il più possibile sull’argomento, cercando di diventare il punto di riferimento per chiunque voglia trovare informazioni a riguardo”.

This Unique ha chiuso un round di investimento all’inizio del 2022 e si prepara a chiudere il prossimo nei primi mesi del 2024 per consolidare lo sviluppo già intrapreso nell’ultimo anno e arrivare a un round di finanziamento di Serie A. Intanto, per il futuro i quattro fondatori hanno le idee chiare: “Stiamo sviluppando nuove linee di prodotto e servizi da offrire alla nostra community, alle aziende e alle università partner”.

