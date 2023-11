Da Tom Brady allo sceicco Al Thani: chi saranno i vicini di casa di Jeff Bezos a Indian Creek

Cos’è Indian Creek

Dopo quasi tre decenni nella zona di Seattle e circa due anni dopo essersi dimesso come ceo di Amazon,sta lasciando il nordovest degli Stati Uniti e la costa pacifica per Miami. La terza persona più ricca del mondo negli ultimi cinque mesi ha acquistato due case a Indian Creek, la comunità di lusso della Contea di Miami-Dade. Si tratta di una tenuta da 68 milioni di dollari a giugno e di un’altra – accanto alla prima – da 79 milioni.

Indian Creek è un’isola barriera artificiale di 294 acri con solo 41 case su una strada, Indian Creek Island Road. In quello spazio vivono solo 84 persone, tra cui una serie di residenti di alto profilo e miliardari.

“Nel mio post sui social riguardo al mio ritorno a The Magic City, dove ho frequentato il liceo (“Miami Palmetto High class of ’82 – GO Panthers!”, ha scherzato), ho scritto che voglio essere vicino ai miei genitori e che Lauren [Sánchez, la sua compagna] ed io amiamo Miami”, ha scritto Bezos. Il miliardario, che ha anche fondato e finanzia la società aerospaziale Blue Origin, ha detto che sempre più operazioni dell’azienda aerospaziale si stanno spostando a Cape Canaveral, nella Florida centrale.

Com’è la nuova tenuta

La nuova casa è una tenuta con sette camere da letto e 14 bagni, con vista sulla baia da un lato e su un campo da golf dall’altro (la casa accanto ha altre tre camere da letto e tre bagni). Entrambe le case sono gli ultimi tra gli acquisti di proprietà ultra-lusso effettuati da Bezos, che ha anche acquistato l’immobile di nove acri Warner Estate a Beverly Hills per 165 milioni di dollari nel 2020. Possiede anche case a Washington D.C., Manhattan e Maui. Le due proprietà di Bezos nell’area di Seattle, che ha acquistato nel 2010, non sembrano essere ancora sul mercato.

Il trasferimento di Bezos è un ulteriore esempio del recente aumento delle migrazioni di miliardari nello stato a bassa imposizione fiscale della Florida. Negli ultimi due decenni, il numero di membri della lista Forbes 400 con residenza principale in Florida è raddoppiato e ha raggiunto quota 46. Tra loro ci sono il finanziere Ken Griffin e il fondatore di Paychex Tom Golisano, che si sono trasferiti da Chicago e dalla zona di Rochester, New York, rispettivamente. Con il trasferimento di Bezos, quel totale salirà a 47.

Chi sono i futuri vicini di Bezos

(valore degli immobili stimato: 330 milioni di dollari, per cinque proprietà)

Il miliardario colombiano, banchiere e sviluppatore immobiliare, vive a Londra, ma possiede più terreni nella ricca comunità di miliardari di Miami di chiunque altro. Ha acquistato cinque proprietà sull’isola per circa 100 milioni di dollari dal 2010 in poi. Gestisce uno dei più grandi imperi bancari dell’America Latina ed è stato impegnato dal 2015 nello sviluppo di una ex base aerea dell’Us Air Force vicino al Canale di Panama, che Forbes ha definito “il progetto immobiliare più audace del mondo”.

Tom Brady

(valore degli immobili stimato: 50 milioni di dollari)

L’ex stella della Nfl ha acquistato un terreno da 17 milioni di dollari a Indian Creek nel dicembre 2020, quando giocava ancora per i Tampa Bay Buccaneers. Dopo aver annunciato il divorzio dalla supermodella Gisele Bündchen nell’ottobre dell’anno scorso, ha continuato con i piani per sviluppare la proprietà e aggiungere un molo di 80 metri quadrati con sollevatori per i suoi jet-ski e la sua barca.

(valore degli immobili stimato: 60 milioni di dollari)

Braman, miliardario, collezionista d’arte e proprietario di uno dei concessionari di auto più grandi della Florida, vive a Indian Creek da più tempo rispetto alla maggior parte dei suoi vicini. La proprietà che ha acquistato nel 1991 per meno di 4 milioni di dollari vale ora quasi quindici volte l’investimento iniziale. L’ex proprietario dei Philadelphia Eagles si è arricchito inizialmente vendendo farmaci e cosmetici.

(valore degli immobili stimato: 70 milioni di dollari)

Gangwal ha fatto fortuna nei cieli come ex ceo del gruppo Us Airways e co-fondatore della più grande compagnia aerea a basso costo dell’India, IndiGo. Ha speso almeno parte di quella fortuna – 30 milioni di dollari – per l’acquisto di una casa sull’isola di Indian Creek nel 2015.

(valore degli immobili stimato: 60 milioni di dollari)

Il leggendario cacciatore di società e miliardario investitore attivista ha perso una parte considerevole del suo patrimonio quest’anno, a causa del rapporto di Hindenburg Research che affermava che la sua Icahn Enterprises quotava troppo i suoi asset. Al momento, il patrimonio netto di Icahn, poco più di 6 miliardi di dollari, è meno della metà di quanto fosse a marzo. Con l’immobiliare è andata meglio: Icahn possiede tre case, ognuna del valore di almeno 50 milioni di dollari, tra cui una a Indian Creek con sette camere da letto e otto bagni, che ha acquistato nel 1997 per una piccola frazione del suo attuale valore. L’ex residente di New York ha apparentemente stabilito Indian Creek come sua residenza principale alcuni anni fa.

Jared Kushner e Ivanka Trump

(valore degli immobili stimato: 40 milioni di dollari)

I Kushner hanno acquistato la loro casa a Indian Creek nel dicembre 2020 dal cantante spagnolo Julio Iglesias, che possiede ancora diverse proprietà sull’isola. Per la coppia, la villa è un rifugio dalle critiche di Washington e di New York, anche se i legami di Ivanka Trump con Miami sono tornati alla ribalta la scorsa settimana, quando le è stato ordinato di testimoniare nel processo civile per frode di suo padre Donald Trump, in parte perché ha contribuito a guidare l’acquisto del resort golfistico Trump National Doral a Miami (e in questo modo avrebbe aiutato suo padre a mentire sul suo patrimonio netto).

(valore degli immobili stimato: 90 milioni di dollari)

L’investitore e gestore di hedge fund Lampert ha assunto la carica di ceo di Sears Holdings, colosso della vendita al dettaglio in difficoltà, nel 2013, sperando di rilanciarlo, ma ha fallito miseramente. Ha acquistato la sua casa a Indian Creek per 38,4 milioni di dollari nel 2012, spostando la sua residenza principale da Greenwich, Connecticut.

(valore degli immobili stimato: 70 milioni di dollari)

Le radici in Florida di Soffer sono profonde. È uno dei sette figli di Donald Soffer, che ha sviluppato Aventura, la città della Florida, tramite la società di sviluppo immobiliare Turnberry Associates. Jeffrey e sua sorella Jackie hanno aiutato il padre a gestire l’azienda fino al 2019, poi Jackie ha assunto il ruolo di ceo unico e Jeffrey si è separato per fondare Fontainebleau Development, di cui è ceo. Soffer è stato sposato con la supermodella Elle Macpherson.

Sceicco Tamim bin Hamad Al Thani

(valore degli immobili stimato: 90 milioni di dollari)

Il 43enne emiro del Qatar è probabilmente l’acquirente dietro a una villa di 2.600 piedi quadrati del valore di 49,9 milioni di dollari nel 2019, che ha stabilito il record di contea per la vendita di una casa unifamiliare in quel momento. Una fonte ha confermato a Forbes nel 2021 che Tamim è effettivamente il proprietario ed è stato avvistato sull’isola più volte.

(Il valore delle proprietà è una media delle stime di Zillow e Redfin.)

