Forbes di novembre in edicola con i 100 direttori marketing e comunicazione

Le classifiche di Forbes

È in edicola il numero di novembre di Forbes con la lista dei 100 direttori marketing e comunicazione. In copertina, ancora una volta, spazio al settore digital per sottolineare come l’Italia stia diventando la culla del digitale. La cover story è infatti dedicata a, amministratore delegato di(Tinexta Group), uno dei più grandi qualified trust service provider europei, ovvero quelle società che offrono servizi digitali utili a cittadini e imprese per garantire il valore legale di documenti elettronici e transazioni online con aziende private e con la pubblica amministrazione.

Sul numero di novembre di Forbes Italia anche la quarta edizione della lista dei 100 volti del marketing e della comuncazione. Rappresentano la spinta innovativa di un’azienda, modellando posizioni, investimenti, scelte e decisioni dei consumatori. Affrontano con creatività le sfide del nuovo mondo scommettendo sulla sostenibilità e sulle nuove tecnologie.

Tra le varie classifiche anche quella degli 11 calciatori più pagati del mondo. Con un incasso previsto di 260 milioni di dollari nella stagione 2023/2024, il cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo è tornato in cima alla classifica dei calciatori più pagati del mondo. In seconda posizione, a grande distanza, il rivale di sempre, Lionel Messi.

Interviste, approfondimenti e inchieste di Forbes Italia

Tanti anche gli approfondimenti come quello sulla missione Psyche della Nasa che raggiungerà un asteroide dal valore economico pari a 100mila volte il Pil globale; o quello sulla corsa al cobalto, l’oro blu, fondamentale per le batterie dei dispositivi elettronici e delle auto elettriche, potrebbe determinare gli equilibri geopolitici del prossimo secolo.

E poi focus sugli under 30 del marketing & advertising che stanno innovando il mondo della comunicazione. Questo mese reportage dal distretto fermano-maceratese delle calzature, dove si produce un terzo delle scarpe italiane. Qui si trovano l’impero dei Della Valle, che con Tod’s fatturano oltre il miliardo di euro, oltre a tante altre realtà più piccole.

In allegato Small Giants, il magazine dedicato alle pmi

In allegato a Forbes di novembre il magazine Small Giants dedicato alle piccole e media imprese Italiane che rappresentano il motore dell’Italia. Tra gli approfondimenti il ponte sullo Stretto di Messina, un ponte sul futuro per alcuni, l’ennesimo investimento a vuoto per altri. E poi focus sul mecenatismo secondo Ilaria Borletti-Buitoni.

Continua, infine, il roadshow 2023 di Small Giants con le tappe di Perugia e Mantova. Imprenditori e aziende dei due territori si sono ritrovati per discutere di idee e confrontare modelli di business.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.